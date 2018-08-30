TOTO bistro: Ресторан грузинской, европейской и восточной кухни в центре Праги

Ресторан TOTO bistro в центре Праги приглашает гостей на завтраки, комплексные обеды и вкусные ужины. Здесь можно попробовать не только настоящие грузинские хачапури трех видов, но и лучшие блюда восточной, русской и европейской кухонь.

В историческом центре Праги работает уютный ресторан TOTO bistro, где можно попробовать блюда грузинской, узбекской, русской и европейской кухонь. Добраться до ресторана легко, ведь это Старый Город – самый центр Праги. Прямо напротив расположена трамвайная остановка Dlouhá, а от ТЦ «Палладиум» можно дойти пешком за несколько минут.

В этом заведении каждый сможет отдохнуть, пообщаться с друзьями и попробовать вкусные грузинские и европейские блюда. Атмосфера TOTO bistro, комфортная мебель и приятная музыка располагают к отдыху, беседам и релаксации.

В меню – большой выбор вариантов для клиентов с разными предпочтениями. Предложение ресторана радует разнообразием: над блюдами колдуют сразу три повара, один из которых – профессиональный специалист по выпечке. Есть и блюда для вегетарианцев.

Хачапури, пельмени, самса, сэндвичи и бургеры, борщ (с мясом или вегетарианский), окрошка. Кроме первых и вторых блюд в предложение входят десерты, торты и национальная выпечка (узбекская самса, булочки и др.). А еще здесь готовят отличный кофе.

Сюда можно как зайти на комплексный обед, так на ужин в большой компании. Место отлично подходит даже для больших туристических групп. Даже когда ресторан полон людьми, они не мешают друг другу благодаря удачному зонированию: столики расположены так, чтобы каждый гость мог расслабиться, поговорить и вкусно поесть в комфорте и спокойствии. Возле каждого столика (а их здесь много) есть розетка для ноутбука, работает высокоскоростной интернет.

«Мы объединили несколько концептов и взяли лучшее из разных кухонь мира, чтобы каждый посетитель нашел что-то по-своему вкусу. В меню есть самые популярные блюда: русские пельмени и вареники, узбекский плов, три вида грузинских хачапури, чешское запеченное колено и многое другое», – рассказывает администратор ресторана.

Все блюда разные, поэтому гостям советуют приходить чаще и пробовать всё – в зависимости от настроения.

В TOTO bistro можно приходить в любое время дня. Утром вы можете зайти сюда на завтрак или на кофе, днем – на вкусный обед, вечером – отдохнуть с друзьями или семьей. Средняя стоимость ужина на двоих без алкоголя составит 400-500 крон. Кстати, для детей в ресторане оборудовали стильный и уютный уголок с игрушками.

«Посетители часто заходят к нам всей семьей: пока дети играют в детской зоне, родители могут спокойно пообщаться и отдохнуть. Наши повара могут приготовить для ребенка специальное детское блюдо», – рассказала нам администратор.

До двух часов дня в ресторане действует обеденное меню с блюдами по цене от 120 до 150 крон за комплекс.

В ресторане также принимают заказы на проведение банкетов, корпоративов и праздников. Повара записывают пожелания клиентов, предлагают свои варианты и по заказу готовят даже те блюда, которые не входят в меню.

Адрес: Revoluční 21, Praha 1

Время работы: Понедельник-Пятница с 10:00 до 21:00Суббота: с 11:00 до 21:00

Телефон: +420 721 500 897

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