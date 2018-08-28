Готовимся к осени: Как и с чем на самом деле правильно пить чай

К осеннему сезону мы расспросили основателя чайной компании White Peony Алену Кирницкую о том, как правильно подбирать чай к блюдам, можно ли пить чай с едой и что может посоветовать чайный сомелье. Бонус для наших читателей – рецепт печенья Earl Grey.

Лето уже подходит к концу, а это значит, что скоро мы уже будем любоваться красивой осенней Прагой и согреваться чаями. Мы узнали у основателя чайной компании White Peony Алены Кирницкой, как и с чем пить разные сорта чая, правильно ли пить чай со сладостями.

- Алена, в европейской культуре чай принято пить с чем-то: с десертом, сахаром, лимоном, бутербродами… Правильно ли вообще сочетать чай с едой?

- Часто чайные гурманы отрицают идею совмещать чаепитие и пищу. Но тысячелетиями люди по всему миру пьют чай в прикуску с тортом, запивают чаем бутерброды, освежают им свои рецепторы в суши-барах. Неправильно отказывать людям в их привычках и вкусовых пристрастиях. Разве можно запретить пить черный чай с сахаром и лимоном, если он напоминает уютный бабушкин дом и беззаботное детство? Люди должны пить чай, как им нравится. Главное, чтобы сам чай был свежим и качественным.

- Есть мнение, что еда уменьшает полезные свойства чая. Это правда или миф?

- Полезные свойства чая не увеличиваются и не снижаются, если чаепитие сопряжено с принятием пищи. Чай снимает усталость, стимулирует метаболизм, нормализует давление и сердечную деятельность, подавляет рост злокачественных опухолей, замедляет процесс старения. Список можно продолжать. Но если вы пьете чай, чтобы похудеть, то сочетать его со сладостями лучше не стоит.

- Наверняка вы много знаете о традициях чаепития в разных странах. Расскажите, чем отличается китайское, русское и европейское чаепитие.

- Китайцы превратили чаепитие в целую церемонию. Они наслаждаются созерцанием красивого ритуала заваривания с символическими принадлежностями. Китайцы пьют чай и в повседневной жизни, хотя бытовое чаепитие не сопровождается едой и сладостями. Часто к чаю в Китае покупают орехи и специальные семечки. В Китае считается, что сахар заглушает палитру чая.

На Руси чай издревле пили с выпечкой, медом, вареньем и другими сладостями. Флагман европейской чайной традиции – Англия. Там чай – один из главных атрибутов культуры. Всемирно известный «Файф о клок ти» – светская традиция, которой придерживаются все слои английского общества. Аристократам предлагают пить лучшие сорта чая вместе с шампанским и изысканными десертами. Средний класс пьет свой час в 5 часов с традиционными печеньями, сэндвичами и сконсами. Вообще англичане чаще пьют черный чай, обязательно с молоком или сливками.

- Какие сорта чая лучше пить утром, а какие вечером?

- Чай обладает бодрящим эффектом за счет содержащегося в нем танина (чайный кофеин). Утром, чтобы взбодриться, лучше всего выпить чашку черного чая или чая пуэр. В этих сортах больше всего возбуждающих веществ.

Зеленый чай содержит примерно столько же танина. Он действует немного медленнее, хотя эффект держится дольше. Меньше всего танина содержит белый чай, поэтому ему можно отдать предпочтение в вечером. А перед сном можно выпить «нечайный» чай вроде ройбуша или травяных сборов.

- В последнее время можно все чаще услышать такое понятие, как чайная миксология. Могли бы вы объяснить, что это такое?

- Чайная миксология сейчас на пике популярности. Это значит, что чай сочетают с самыми разнообразными ингредиентами, чтобы сделать необычный коктейль. Соревнования по миксологии проводятся по всему миру, и чайные мастера удивляют жюри и посетителей шоу уникальными коктейлями на основе чая. Напитки могут быть холодными или горячим, с алкоголем или без. Это очень модно!

- В элитных ресторанах становится все более популярной профессия чайного сомелье, который помогает гостям подобрать чай к блюдам. Посоветуйте нашим читателям, как выбрать чай к трапезе.

- Конечно, подбор чая – это целое искусство. К примеру, белый чай с его тонким вкусом и ароматом рекомендуют комбинировать с легкими свежими блюдами, которые не заглушают его природную сладость. Это рис басмати, морская рыба, листовые салаты

Зеленый чай с нежными овощными нотами во вкусе лучше всего сочетается с морепродуктами, овощами (свежими или приготовленными на пару), курицей, суши.

Черные чаи подходят к мясным блюдам, утке, сложным салатам. Они отлично сочетаются с классическими завтраками. Не зря англичане назвали бленд из трех видов черного чая английским завтраком.

- А что насчет улунов и пуэров? Их вообще можно с чем-то сочетать?

- Многие говорят о том, что пить улуны из-за их многогранных оттенков и ароматов лучше отдельно от еды. Но нам нравится сочетание темных улунов с яркой и острой пищей, пряными блюдами. Светлые улуны (особенно любимый всеми молочный улун) замечательно идут к кремовым десертам.

Пуэры улучшают метаболизм и пищеварение. Поэтому таким чаем лучше всего дополнит обильную трапезу с жирными и пряными блюдами.

Отдельно стоит упомянуть о классических сочетаниях чая и шоколада. Жасминовые чаи отлично сочетаются с горьким шоколадом, Зеленый Колодец Дракона – с шоколадом с орехами, Earl Grey подходит к шоколаду с цитрусами, улуны дополнят вкус молочного шоколада.

- Огромное спасибо вам за рекомендации! Поделитесь с нами вашим фирменным рецептом печенья Earl Grey?

- Конечно, это вкусный и низкокалорийный десерт, который украсит любое чаепитие.

Рецепт печенья Earl Grey от Алены Кирницкой Ингредиенты 20 граммов чая Earl Grey by White Peony (ароматизация натуральным бергамотовым маслом)

Половина чайной ложки лимонной цедры

1 яйцо

1/2 чайной ложки пекарского порошка (сода, гашеная уксусом)

2,5 чашки муки

1/2 чайной ложки соли

3/4 чашки сахара

1 чашка сливочного масла

Ванилин Способ приготовления: Масло комнатной температуры взбейте с ванилином, сахаром и солью. Добавьте и тщательно вбейте яйца. Чай хорошенько измельчите до пудры в кофемолке и добавьте вместе с мукой и пекарским порошком и цедрой. Замесите пельменное тесто, придайте ему форму колбаски (диаметром 4-5 см), оберните пищевой пленкой и поместите в холодильник на 2 часа (или 30 мин в морозилке). Нарежьте из готового теста ломтики толщиной 1 см, выложите их на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекайте при 180 градусах до румяного цвета (примерно 20 минут). Приятного аппетита! Экологически чистый чай White Peony можно заказать насайте whitepeony.eu или купить в лавках партнеров компании в Праге: Au Gourmand ( Palladium, Dlouha), Винные магазины Chez Greg (Arbesovo Namesti, Ripska, Puskonovo namesti), ресторан New Village в Пругоницах.





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