Двукратная чемпионка Чехии по бодибилдингу: Хочу, чтобы мой сын был спортсменом, а не «тусовщиком» в клубах

В преддверии чемпионата мира по бодибилдингу портал 420on.cz встретился с шикарной женщиной и успешной спортсменкой Юлией Архиереевой – уроженкой Казахстана, которая будет представлять Чехию на этих соревнованиях.

Фото: личный архив Юлии Архиереевой

В Чехию 25-летняя спортсменка Юлия Архиереева приехала почти 10 лет назад из Астаны, чтобы учиться менеджменту в пражском университете ESMA. Однако вместо бизнеса чешская жизнь занесла Юлию в профессиональный спорт – после знакомства с тогда еще будущим мужем Вячеславом Архиереевым, тоже спортсменом, девушка так увлеклась совершенствованием собственной фигуры, что не заметила, как стала единственной в Чехии двукратной чемпионкой в номинации «Фитнес-бикини».

Сейчас Юлия еще и молодая мама, а также студентка Карлова Университета по специальности «Тренер 1 класса».

Как давно вы пришли в бодибилдинг? Сейчас это для вас все еще хобби или уже профессия?

Первые шаги в фитнесе я начала делать 5 лет назад благодаря знакомству с мужем. Увидев его идеальную мужскую фигуру, я решила, что должна соответствовать. Сначала это было просто хобби и приятное времяпровождение, но заметив, как меняется тело, и насколько это круто, я решила попробовать себя на сцене.

Первая подготовка была очень короткой, потому что я оказалась беременной, и конечно, ребенок и семья были на первом месте. Уже через 6 месяцев после родов подготовка возобновилась, и когда сыночку исполнился годик, я первый раз вышла на сцену на соревнованиях для начинающих, где заняла 4 место. В тот момент я и поняла, что это мой спорт, моя жизнь и моя профессия.

Через полгода был мой второй выход, и это были главные соревнования Чехии – чемпионат республики, где я заняла первое место. Через год, на этих же соревнованиях, я подтвердила свой титул и сейчас являюсь единственной двукратной чемпионкой Чехии в номинации «Фитнес-бикини». А также женой абсолютного чемпиона Чехии в номинации «Пляжный бодибилдинг» (men's physique). Еще мы с мужем входим в сборную Чехии по бодибилдингу, поэтому с 11 по 14 ноября будем представлять страну на чемпионате мира.

Чем вас привлекает именно этот вид спорта? В чем в целом заключаются основные особенности бодибилдинга? И как начинали именно вы?

Меня привлекает то, что только в тренажерном зале можно построить идеальную фигуру. То, как меняется тело, какие появляются округлости и изменения в пропорциях, ведь это и спорт, и искусство. Основные особенности бодибилдинга – это режим и постоянство, как в тренировках, так и в питании.

Чтобы начать, надо в первую очередь договориться с самим собой о том, что вы правда хотите выглядеть идеально и готовы ради этого чем-то жертвовать. Вы сами – и есть главная мотивация. Если вы для себя это четко решили, то следующий шаг – найти грамотного тренера и выполнять все, что он скажет.

В моей жизни три главных тренера, помощника и советчика – это мой любимый муж, моя любимая тренер (а еще и психолог, подруга и «мотиватор») Здена Разимова и наш друг, известный спортсмен, председатель чешской Федерации бодибилдинга Вячеслав Виноградов.

Любой серьезный спорт требует самоотдачи и особого внимания к своему здоровью. Скажите, а в чем опасность бодибилдинга, особенно для новичка?

Профессиональный спорт и здоровье – это две противоположности. И никогда фанатичное занятие спортом не сделает вас здоровым, увы. Подготовка к соревнованиям — это адская нагрузка для организма. Конечно, некоторые могут со мной поспорить, но если вы хотите быть лучшим - вы должны выложиться не на 100%, а на 1000%! Для меня работают только жесткие диеты, много кардионагрузок и двух-, иногда трехфазовые тренировки. Каждый день.

Но если заниматься «для себя», соблюдать правильную технику, уделять внимание суставам и связкам, следить за питанием – оно должно быть правильным и сбалансированным – принимать витамины и минералы, знать меру и уметь правильно восстанавливаться и отдыхать после тренировок, то ваш организм скажет вам только «спасибо». И вы продлите красоту тела и здоровья организма на много лет. Физическая нагрузка – это молодость!

Какую роль в бодибилдинге играет питание? Сколько на это обычно уходит времени и финансов?

Питание – это 90% успеха. Без правильной еды вы не увидите никаких результатов. В подготовке в этом и есть самое сложное – диета.

Если у вас есть определенный режим, то времени на еду уходит немного. Я готовлю вечером для себя, мужа и ребенка – у всех нас разное питание – и складываю все по специальным контейнерам. И целый день у меня с собой еда, поэтому времени это занимает минимум. Что касается финансов, то это зависит от того, сколько человек готов тратить на еду. Можно покупать обычные куриные грудки, а можно каждый день делать мраморную говядину. Я уверена на 100%, это правильное питание не дороже обычного.

В Чехии вас повсюду окружает жирная чешская кухня и пиво – позволяете ли вы себе что-то подобное? И как вообще относитесь к чешской кухне?

Я не люблю пиво вообще. Также мне далека и чешская кухня. К счастью.

Конечно, я очень люблю вкусно поесть – обожаю грузинскую кухню, выпечку, сыр и мороженое. Когда мы с мужем не готовимся к соревнованиям, то раз в неделю устраиваем себе «праздник живота» и балуем себя разными вкусностями. Но целую неделю питаемся правильно.

Поверьте – если вы будете есть шоколадку раз в неделю, а не каждый день, то получите от нее в 100 раз больше удовольствия. Проверено! А представьте, какое мы получаем удовольствие от «запретной еды», которую не едим 3 месяца!

Расскажите о своей жизни в Чехии. Как обстоят дела с бодибилдингом в этой стране в сравнении с Россией и другими странами СНГ?

Мне сложно судить об этом спорте за пределами Чехии, так как моя спортивная фитнес-жизнь началась тут, и мне не с чем сравнить. Что касается международных соревнований, то и в Чехии, и за ее пределами они проходят по одним правилам.

Многие критикуют женский бодибилдинг за определенную «мужественность» в фигуре спортсменок, так как мышцы часто считают частью «мужской» красоты, а не женской. Что бы вы могли ответить таким людям? Почему, по вашему мнению, женщины приходят в бодибилдинг?

В женском бодибилдинге есть несколько разных категорий. Моя категория – это «Фитнес-бикини», она не имеет совсем ничего общего с тем женским бодибилдингом, который привыкли видеть люди в 90-е годы.

«Фитнес-бикини» – это эталон женской фигуры, красоты, грации, сексуальности и изящества. Там обращают внимание на все – на походку, макияж, волосы, купальник, подачу себя. «Бикинистки» не должны иметь огромные мышцы, для этого есть другие категории. Хотя сейчас уже и в «тяжелых» женских категориях выбирают женственных и изящных спортсменок.

Просто люди, далекие от спорта, восхищаются девочками с круглыми ягодицами, плоскими животиками и стройными ножками и не понимают, что это все мышцы! Без мышц это просто худая девочка с дряблой кожей и абсолютно плоскими «округлостями».

Вот если взять меня и девушку, которая не занимается спортом, и мы обе весим 60 кг, то мои 60 кг – это вещи размера XS и 8% жира, а ее 60 кг – это размер L и 25% жира. Вот вам яркий пример важности мышц.

В Чехии активный образ жизни довольно популярен – многие занимаются бегом и пешим туризмом, катаются на велосипедах, ходят в бассейн. Скажите, такой «фон» как-то помогает в занятиях бодибилдингом? И насколько вы ассимилировались в Чехии в этом смысле – купили ли трекинговые ботинки? Рюкзак вместо сумочки?

Я предпочитаю и в повседневной жизни все-таки такую одежду, в которой могу подчеркнуть свою работу в зале. Поэтому мне ближе каблуки, обтягивающие джинсы и платья, и даже мой Casual Style больше близок к женственности.

А то, что сейчас стало модно заниматься спортом, не может не радовать, и я очень хочу, чтобы так и оставалось еще много лет, чтобы и мой сын был спортсменом, а не «тусовщиком» в клубах.

Скажите, существует ли дружба в женском бодибилдинге? Отличаются ли отношения, например, между русскоговорящими и чешскими спортсменками?

Бодибилдинг – это не командный вид спорта, и здесь каждый «сам за себя», поэтому, конечно, дух соперничества присутствует. Но дружба в этом спорте зависит от самого человека.

Я люблю красивых и самодостаточных людей, я вообще «человек-хиппи» и хочу, чтобы всем было хорошо, все дружили и любили друг друга. Поэтому меня окружают такие же люди и в спорте. Конечно, я не раз сталкивалась с откровенной завистью и злостью, но я стараюсь не обращать внимания на таких людей. У меня много друзей в этом спорте, очень много подруг – известных спортсменок, с которыми мы познакомились на соревнованиях, поддерживаем дружбу на расстоянии и ждем с нетерпением следующих международных соревнований. Также много чешек и чехов, с которыми нас объединяет спорт.

Бодибилдинг – это спорт, посвященный красоте человеческого тела. Довольны ли вы своим телом сейчас? И что бы вы могли посоветовать женщинам, недовольным своей фигурой? Как им найти мотивацию к действию?

Я перфекционист и постоянно стремлюсь все усовершенствовать. Этому меня муж научил. И в нашем спорте чем круче формы ты добиваешься, тем больше потом и требований к себе. Поэтому я никогда не буду полностью довольна своей фигурой. Всегда знаю, где есть слабые места, над чем надо еще поработать и к чему стремиться. Нет предела совершенству!

Но мы, люди бодибилдинга, «нарциссы» все без исключения, и сказать, что я не люблю свое тело, будет лукавством.

Я люблю свое тело и никогда не смогу стать обычным неспортивным человеком, поедающим каждый день пончики и рассуждающим о том, что любить надо только за душу. В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и мысли.

Главная мотивация – это вы сами. Вы должны любить себя, а значит, принять тот факт, что вы достойны шикарного тела, в котором вам будет комфортно, хорошего отношения к вам и восхищения вами. Только победив лень и выработав силу воли, можно достичь успехов. Никто не сможет так «замотивировать» человека, как он сам.

Купите платье на 2 размера меньше, повесьте на холодильник фотографию спортсменки, подпишитесь в Instagram не на страничку с рецептами, а на девочек с офигенными фигурами, тратьте деньги не на рестораны и шоколадки, а на красивую спортивную одежду, и начните заниматься спортом.

Результат не заставит себя долго ждать, и ваша жизнь изменится кардинально!