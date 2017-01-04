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Медицинская помощь в Чехии: как обеспечить себе высокий уровень обслуживания

Медицинская помощь в Чехии: как обеспечить себе высокий уровень обслуживания

Vlada Marsheva 90 0
Практикующий врач в Чехии, кандидат медицинских наук Андрей Васильевич Лашкевич, рассказал порталу 420on.cz о том, как устроена система медицинской помощи в Чехии, с какими страховыми компаниями удобнее работать и как найти хорошего врача.
Медицинская помощь в Чехии: как обеспечить себе высокий уровень обслуживания

Для начала стоит отметить, что уровень медицины в Чехии находится на довольно высоком уровне: у врачей хорошая квалификация, поликлиники, больницы и лаборатории оснащены качественным и современным оборудованием. В Чехии самые лучшие результаты медицинской помощи при инфарктах по всей Европе.

Организацию медицинской помощи населению можно разделить на три группы: неотложная, текущая и профилактическая.

Неотложная медицинская помощь

Неотложную помощь в Чехии осуществляют бригады скорой помощи (по-чешски Rychlá záchranná služba, RZP), которые выезжают на дом к пациенту и оказывают ему помощь на месте или отвозят его в ближайший госпиталь, где есть дежурные врачи.

 

Телефон RZP 155, или универсальный телефон всех служб неотложной помощи 112.

Плюс организации неотложной помощи –  появление машины до 10-15 минут в любом месте ЧР: в любое время дня и ночи, в любую погоду.

Минус тоже есть: когда вас привезут в госпиталь, можно ждать помощи долго, попасть на начинающего врача и т.д.

Текущая медицинская помощь

Текущую помощь осуществляют врачи «первой линии» – лечащие врачи для взрослых и детей, терапевты, акушеры-гинекологи, стоматологи.

Вы должны находиться на учете у своего лечащего врача, который при необходимости будет направлять вас на анализы, аппаратные исследования, консультации узких специалистов, плановое лечение в госпиталь, на физиотерапию, реабилитацию. Также лечащий врач в Чехии ведет документацию, выписывает рецепты, справки и подтверждения, больничные листы, проводит прививки.

Текущую помощь людям с хроническими заболеваниями оказывают врачи-специалисты – например, эндокринологи, урологи, онкологи и так далее.

Плюсом организации текущей помощи является то, что врач знает вас в течение длительного срока, знает медицинскую инфраструктуру в своем регионе и ее возможности.

Минусом может быть то, что вы не всегда можете попасть к достаточно квалифицированному врачу, что вам придется ждать приема несколько дней, а то и недель, что у врача не будет достаточного времени на ваше обследование, что вы попадете под какие-то ограничения страховых компаний (это – отдельная тема).

Профилактическая медицинская помощь

Профилактическую медицинскую помощь в Чехии оказывают врачи «первой линии». Обычно один раз в год такой врач может провести вам базовые исследования и по результатам предоставить свои рекомендации. Однако у врачей много работы, поэтому обычно инициатором профилактических исследований должен быть сам заинтересованный человек или его семья. 

Плюсом профилактики является то, что она – по опыту всего человечества – оказывается дешевле и эффективнее, чем лечение уже проявившихся заболеваний.

Минусом может быть то, что вам придется затратить какие-то усилия и средства на профилактическое обследование, потому что вы и ваша семья заинтересованы в ней больше, чем врачи.  Однако, по нашим наблюдениям, даже среди лиц с высшим образованием и высоким социальным статусом о своем здоровье думает не более 5% людей.

Оплата медицинской помощи: медицинское страхование в Чехии

В Чехии действует система обязательного медицинского страхования. Граждане ЧР и лица, имеющие статус резидента (trvalý pobyt), обязаны ежемесячно платить взносы в медицинскую страховую компанию, к которой они приписаны.

Медицинских страховых компаний для граждан ЧР и резидентов пока что восемь. Самая большая, но не всегда самая удобная, это VZP  (Všeobecná Zdravotní Pojišťovna) Остальные компании – это ZPMV (Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra),  OZP (Oborová Zdravotní Pojišťovna),  VoZp (Vojenská Zdravotní Pojišťovna), ČPZP (Česká Průmyslová Zdravotní Pojišťovna), Bratrská Revírská Zdravotní Pojišťovna, Zdravotní Pojišťovna Škoda-Auto.

Страховые компании в Чехии в целом регулярно оплачивают услуги врачам. Но, чтобы экономить денежные средства, компании завели ряд ограничений – сколько пациентов или обследований они оплатят врачу в течение месяца, какие лекарства клиент имеет право выписывать, и так далее.

 

По нашему опыту, удобнее всего работать с ZPMV (Zdravotní Pojišťovna Ministerstva Vnitra, 211), VoZp (Vojenská Zdravotní Pojišťovna, 201) и ČPZP (Česká Průmyslová Zdravotní Pojišťovna, 205)

Лица, имеющие временные визы на территории ЧР, также обязаны иметь медицинское страхование. Такое страхование обеспечивают коммерческие страховые компании – Maxima, Ergo, PVZP (коммерческая версия VZP), Slavia, Uniqa, Axa Assistance и т.д.

 

По нашему опыту, удобнее всего работать с компаниями Maxima и Ergo.

Коммерческие страховые компании в Чехии обычно обеспечивают обслуживание только острых или впервые возникших проблем, а также программы для беременных.

Существуют, конечно, и договорные отношения врачей с пациентами, когда за обслуживание происходит оплата наличными.

 

Подводя итоги: в Чехии можно обеспечить себе приличный уровень медицинского обслуживания, если заранее уделить этому вопросу какое-то время и усилия, а для начала найти ответственного опытного врача с хорошими связями.

Доктор Лашкевич может предложить вам услуги квалифицированного и опытного врача-терапевта в Чехии, УЗИ и ЭКГ в Праге, профилактические программы. Опыт работы в ЧР 20 лет, есть аттестация и лицензии Чешской палаты врачей.

Контактная информация: доктор-терапевт в Праге Лашкевич Андрей Васильевич, к.м.н.

MUDr. A. Laškevič
Vítězné náměstí 817/9, Praha 6
Tel.: +420 774 648 777 (8.00-16.30 в рабочие дни)
Сайт: www.doktor-v-praze.cz

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Темы
врачи Медицина и фармацевтика здоровье Болезни Чехия
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