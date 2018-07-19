Выжить в пражскую жару: Секрет домашнего холодного чая

Летние дни в Праге все чаще напоминают тропики. Прохладительные напитки в такую погоду становятся жизненно важными! Специально для вас мы узнали у основателя чайной компании White Peony Алёны Кирницкой, как приготовить полезный ледяной чай без консервантов и красителей.

Традиция приготовления Ice tea (ледяного чая) пришла к нам из Америки, где 80 процентов чая потребляют именно в холодном виде. Казалось бы, зачем что-то готовить дома? Ведь можно пойти в магазин и купить Ice tea в бутылке.

Вот только магазинные напитки содержат консерванты и искусственнее ароматизаторы. Часто они не имеют с чаем ничего общего! Для тех, кто следит за здоровьем и красотой, домашний Айс Ти станет настоящим спасением. Приготовить его просто, а натуральный и яркий вкус даст фору напиткам из магазинов.

Способы приготовления холодного чая

«Чай со льдом можно сделать разными способами. Вы можете как обычно заварить горячий чай и охладить его в холодильнике или горячий свежезаваренный крепкий чай перемешать в шейкере со льдом. Наконец, можно поэкспериментировать с методом cold brew (холодное заваривание): чай заливаете прохладной водой и оставляете завариваться в холодильнике на ночь. К утру ваш идеальный айс ти будет готов», – рассказывает Алена.

Какой бы метод вы ни выбрали, смелее засыпайте больше чая и заваривайте его покрепче. Это особенно важно, если вы собираетесь охлаждать его в шейкере: кубики льда сильно разбавят чай.

«Мои друзья часто спрашивают, на базе какого чая я готовлю Ice Tea. Больше всего распространены напитки на основе классического черного чая, однако белый чай со льдом – один из лучших летних освежителей, а фруктовый Sweet passion – отличный выбор для тех, кто чувствителен к кофеину», – советует Алена.

Когда и как добавлять сахар?

В горячий чай можно добавлять обычный сахар. Но если вы хотите подсластить холодный айс ти, вам нужно выбрать другой ингредиент. Гранулированный сахар плохо растворяется в холодной жидкости, поэтому либо выбирайте жидкий подсластитель (кленовый сироп или агаву), или попробуйте добавить мед. Альтернативой может стать и сгущенное молоко.

Вместо искусственных ароматизаторов в простой сахарный сироп можно добавить свежий имбирь, листья мяты, ваниль, фрукты и многое другое. Например, бросьте расколотый стручок ванили, нарезанный корень имбиря или свежую мяту прямо в нагревающуюся смесь сахар-вода.

Готовим холодный чай дома

А теперь делимся с вами двумя эксклюзивными рецептами айс ти от Алены. Берите на заметку и наслаждайтесь этими прекрасными напитками в жару!

1. Hong Kong delight

Всыпьте 5 граммов чая пуэр в чайник с ситом и залейте его 500 мл кипятка. Дайте настояться 10 минут. Перелейте готовую базу в сосуд для Айс Ти. Добавьте сгущенное молоко по вкусу (3-4 столовые ложки) и поставьте напиток в холодильник на пару часов.

У вас получится напиток с насыщенной, кремовой текстурой и привкусом приятной сливочной сладости.

2. Jasmine fresh

Возьмите 10 г зеленого жасминового чая, засыпьте его в чайник с ситом и залейте прохладной водой (500 мл). Поместите в холодильник на ночь (6-8 часов). Утром перелейте готовую базу в сервировочный бокал, добавьте сок четверти лайма и мед по вкусу. Мятные листья могут добавить пикантности вашему напитку.

Какие чаи использовать для прохладительных напитков?

Безусловно, вкусовые качества и польза вашего напитка будут во многом зависеть от чая, который вы будут использовать как основу. Экологически чистые, свежие чаи премиум-качества White Peony идеальны для приготовления домашних прохладительных напитков. Найти их можно на сайте whitepeony.eu. Вы можете заказать разовые 5-граммовые порции для пробы.

Экспериментируйте с классическими черными, белыми и травяными чаями!

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