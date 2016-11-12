Чему стоит поучиться у чешских женщин?

Сочетание славянской красоты и европейской сдержанности. Какие они – чешские женщины? Портал 420on.cz решил разобраться. Без претензий на полную объективность, конечно.

Фото: кадр из фильма «Лида Баарова», страница фильма в Facebook

Чешки – славянки, а потому известны своей «славянской красотой», что подтверждает и мировой успех многих чешских топ-моделей. Но, помимо восторгов и комплиментов, на чешек распространяются и популярные стереотипы о «славянских женщинах».

Так, многие снисходительно называют их «покорными домохозяйками» с устаревшим отношением к карьере, материнству и дому и обвиняют в чрезмерной любви к неуместной откровенной одежде, высоким каблукам и яркому макияжу.

Чешки подобные «мифы» развеивать не спешат, а просто не обращают внимания на такие рассуждения, позволяя иностранцам самим приехать в страну и сделать собственные выводы. И такая стратегия дает свои плоды – количество браков с иностранцами растет, как на дрожжах, а сами иностранцы на тематических форумах стали называть главным «аксессуаром» современных чешских женщин совсем даже не красоту, а «тихое достоинство».

Чешскими женщинами в последнее время заинтересовались и серьезные ученые. Так, американская исследовательница Марианна Фербер в своей работе, посвященной чешскому феминизму, пишет, что современные чешки унаследовали «поразительную смесь из сильных семейных ценностей, твердых позиций на рынке труда, чувства собственного достоинства и независимости».

«Она (современная чешская девушка – прим.) и домохозяйка, и кормилец семьи. И гордится этим», - говорит специалист.

Так чему же стоит поучиться у чешских женщин? Вот как минимум 10 особенностей «женского» подхода к отношениям в Чехии, о которых многим будет интересно узнать.

10. Чешки не боятся встречаться с мужчиной моложе себя

Фото: страница чешской топ-модели Каролины Курковой в Facebook

В Чехии большинство людей совершенно спокойно относятся к парам, в которых женщина моложе мужчины. Разница в возрасте, даже довольно большая, здесь не считается признаком «неравного брака», и женщину с более молодым партнером никто не называет «хищницей», «стервой» и другими, уже непечатными, словами.

Так, например, известная чешская актриса Габриэла Освальдова в 58 лет спокойно встречалась с 37-летним мужчиной. Сейчас ей 63, она давно живет отдельно от своего мужа музыканта Ондржея Соукупа, с которым имеет общего ребенка, поддерживает прекрасные отношения и разводиться не собирается. Соукуп, в свою очередь, живет с другой женщиной, но со своей «законной» женой встречается почти каждый день. Вот такая вот у них семья.

9. Чешки не стесняются своего тела

Фото: pixabay.com

Многие чешки активно занимаются спортом – спортзалы в этой стране никогда не пустуют, скидки в спортивных магазинах привлекают сотни покупателей, а на улице и в плохую погоду полно суровых женщин, бегающих даже в дождь и снег.

При этом большинство из них выбирает спорт не для того, чтобы «вылепить» идеальную фигуру, а скорее для психологической разгрузки и общего здоровья. Поэтому обычная чешская женщина (учитывая и знаменитую любовь к пиву, которая у всех чехов в генах) не может похвастаться идеальными кубиками пресса.

Однако это не мешает чешкам носить одежду, которая им нравится. Короткие шорты? Игривый сарафан? Спортивный топ? «Надевай, конечно! Что тебе мешает?», - скажет типичная жительница Чехии.

8. Чешки спокойно относятся к алкоголю

Фото: кадр из чешского фильма «Хроники обыкновенного безумия», kinopoisk.ru

Противницами алкоголя чешских женщин не назовешь. Все иностранцы, живущие в Чехии, знают, что каждый чех ходит в бар как минимум раз в неделю. И это не считая вина, которое в Моравии любят, делают и с удовольствием пьют, а также домашней сливовицы, которая есть практически у каждого в холодильнике «на всякий случай».

Тем не менее, чешки, по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем пьют вдвое меньше своих партнеров. Чего не скажешь, например, о жительницах Великобритании и США, которым тяжелее определить свою меру.

Даже опрос, проведенный чешским пивоваром Budějovický Budvar, свидетельствует о том, что мужчины в Чехии выпивают за раз около 5 кружек пива, а женщины – не более трех. На практике – и того меньше.

7. Чешских женщин не так-то легко добиться

Фото: кадр из фильма «Лида Баарова», страница фильма в Facebook

Пока американские женщины запойно читают книги формата «Почему мужчины любят стерв: Как стать женщиной его мечты» (именно такие книги зачастую держатся среди бестселлеров в этой стране), а россиянки ходят на тренинги а-ля «Как стать женой миллионера», чешские женщины и без этого научились сводить мужчин с ума.

Иностранцы часто называют чешек «снежными королевами», но не жалуются, а продолжают добиваться их внимания любыми способами.

6. Чешки любят экспериментировать с одеждой

Фото: страница чешской топ-модели Каролины Курковой в Facebook

Кто-то говорит, что чешские женщины до сих пор не могут насытиться разнообразием одежды, которого они были лишены во времена коммунистической власти, и поэтому продолжают надевать на себя все самое красивое сразу.

Некоторые уверены, что чешки совсем далеки от моды, потому что предпочитают удобство – и носят изящные летние платья с туристическими босоножками и огромными рюкзаками.

Истина, как и всегда, где-то посередине: чешские девушки действительно редко выберут моду вместо практичности. При этом они не боятся неожиданных сочетаний, умеют наряжаться, если захотят, и не гонятся за брендами.

5. Чешки не боятся работы по дому

Фото: страница издания Good Housekeeping в Facebook

Чешская девушка вполне может потратить целый выходной день на то, чтобы перегладить все постельное белье, даже если она живет совсем одна. Просто потому, что хочет сделать это для себя.

По сравнению с женщинами западных стран, особенно соседних Германии и Австрии, чешки могут показаться более «хозяйственными», однако среднестатистическая россиянка или белоруска скорее причислит их к каким-нибудь стереотипным «ленивым феминисткам», которые - о боже - предпочитают делить со своим партнером домашние и семейные обязанности поровну.

Муж, который регулярно моет посуду после ужина или уходит в декретный отпуск, в Чехии никого не удивит.

4. Чешки не наедаются на ночь

Фото: pixabay.com

В этом пункте речь идет скорее о разном подходе к еде в Европе и, например, в России или США. В последних двух странах часто принято самый обильный прием пищи оставлять на вечер – потому что на завтрак и тем более обед нет времени, и проще приготовить сытный ужин, потому что за день голод накапливается.

В Чехии же, как, к примеру, и во Франции, основной прием пищи – это все-таки обед. В столовой, кафе, ресторане или приготовленный дома и упакованный в контейнер. Ужин у чешских женщин обычно очень легкий, поэтому они хоть и не могут похвастаться кубиками пресса, но и от лишнего веса страдают гораздо реже.

3. Чешские женщины вежливы, но искренни

Фото: страница чешской топ-модели Евы Герциговой в Facebook

За это их особенно ценят американцы. Ведь в США принято улыбаться всем по поводу и без, что часто мешает решать возникающие проблемы. Чешки же могут показаться холодными, однако иностранцы считают их менее поверхностными и более профессиональными, так как отказ изображать активное дружелюбие помогает им гораздо лучше справляться с конфликтными ситуациями на работе.

В этом смысле чешки близки восточным славянкам. Хотя по сравнению с россиянками или белорусками они в большинстве случаев покажутся иностранцу более вежливыми, особенно если речь идет о чиновницах.

2. Чешские женщины не болтливы

Фото: pixabay.com

Многие иностранцы отмечают, что чешки – очень спокойные и самодостаточные. Среди них нечасто встречаются любительницы поболтать с подружкой о сокровенном на весь офис или при знакомстве громко приветствовать нового человека, после чего полезть к нему обниматься.

Среди коллег, например, не приветствуются вопросы о личной жизни. И в целом, на работе чешки предпочитают сохранять дружеские, но больше нейтральные отношения.

1. Чешки умеют радоваться жизни

Фото: pixabay.com

В любой стране любой человек может страдать от перемены настроения или грустить из-за плохой погоды, может устать, заболеть или поругаться с близкими. Чехия – не исключение.

Но что бы ни случилось, чешки не забывают поздороваться с соседом на лестнице, или с кассиром в магазине, или с людьми, сидящими в очереди к врачу в поликлинике. Они любят путешествовать и потягивать вино в кафе, а также везде брать своих детей и собак.

Вечером в метро или трамвае они едут с уставшими, но довольными и спокойными лицами, потому что работа закончилась, и можно расслабиться, а не переживать о сотне других вещей, многие из которых еще даже не произошли.

Чешки не боятся искать то, что им действительно нужно, и делать выбор в пользу семьи или работы, не испытывая при этом чувства вины или стыда.

По материалам: expats.cz