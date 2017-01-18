Жизнь состоит из сонма чудесных вещей

Александр Васильев – историк моды, автор 27 книг о моде, театральный художник, телеведущий, почетный член Российской Академии художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева». Этой весной Александр снова приедет в Прагу с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель», а пока предлагаем почитать его интервью о моде в России и за рубежом.

Фото: Александр Васильев // Автор: https://www.facebook.com/4to4u/

Александр Васильев – историк моды, автор 27 книг о моде, театральный художник, телеведущий, почетный член Российской Академии художеств, основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева». Александр собрал одну из крупнейших в мире частных коллекций исторических модных костюмов. Его уникальное собрание насчитывает более 50 000 предметов одежды и аксессуаров с 18 по 21 век. В 1990-е годы Александр Васильев был собственным парижским корреспондентом двух крупнейших глянцевых изданий о моде – журналов Vogue и Harpers Baazar.

29 мая Александр Васильев приезжал в Прагу, чтобы прочитать лекцию о модных тенденциях 2015 года. Перед выступлением в отеле «Пирамида» с историком моды поговорила художник, основатель журнала и клуба Mercurys Ольга Русакова.

– Александр, что вас интересует кроме моды?

– Кроме моды меня интересует природа, цветы. Я очень люблю путешествовать, люблю леса, озера, реки, животных. К людям я отношусь довольно-таки толерантно, но животные мне нравятся больше, потому что они меньше говорят и больше смотрят.

Также я интересуюсь искусством во всех его формах.

– В какой стране, на ваш взгляд, живут самые модные люди?

– Их не существует вообще. Это понятие исчезло в 20 веке. Если говорить о тех, кто интересуется модой, то это, скорее, в Японии. Там они очень любят меняться и одеваться. Если говорить о стиле европейском, то больше внимания на моду обращают итальянцы и испанцы. Меньше всех – французы и англичане. Я не раз говорил, что ни в Париже, ни в Милане, ни в Лондоне никто марки не носит. Если то, что на вас одето, узнаваемо, значит, у вас нет вкуса.

А вот жители Германии и Чехии модой не интересуются вообще. До кризиса модой интересовались в России, но не как целью, а как средством достижения новой социальной грани.

Нынешний кризис, который будет продолжаться в ближайшие два года, и изменение концепции положения нашей страны в мире также внесут свои коррективы.

– Кого вы считаете иконой стиля в России?

– В России, к сожалению, нет первой леди. И это говорит о многом. Россия – грандиозная, но малонаселенная страна (по сравнению с соседом Китаем). Кроме общепризнанных фигур Эвелины Хромченко, Надежды Бабкиной и Ренаты Литвиновой, к сожалению, я не могу назвать никого.

Есть женщины, которые стараются быть элегантными, но последние экономические и политические перетрубации заставили их избрать дорогу изгнания. Они уезжают из России.

У нас люди могут очень быстро исчезнуть из поля зрения журналистов и обывателей. За многими уже никто не следит, а отсутствие ясной фигуры первой леди не дает поставить никакую точку отсчета. Поэтому я считаю, что особенно сейчас, когда правительство призывает носить все российское, ситуация стала неутешительной. Мы не можем предложить обществу ни качественных тканей нашего производства, ни российской фурнитуры, ни обуви.

Я сейчас не настроен оптимистично и не вижу явного выхода из создавшейся ситуации в моде.

– Александр, вы окончательно переехали из Франции в Россию?

– Нет, я с 1982 года живу и работаю по-прежнему во Франции. Вообще я работаю во многих странах мира и много путешествую в рамках своей выездной европейской школы. До приезда в Чехию я был в Мюнхене. Вот сейчас я был со своими учениками в Лиссабоне, потом мы посетим Рим, а позже поедем в Литву, где у меня есть еще один дом. У меня есть очень красивое имение в Литве и небольшое имение в центре Франции.

Я сохранил свою квартиру в Париже. Кроме того, у меня есть Фонд Александра Васильева, и он находится в Париже: в том же доме, где я живу. Также мэрия выделила мне удобное помещение для офиса.

Последние 5 лет я работаю на постоянном контракте с программой «Модный приговор», и у людей складывается впечатление, что я постоянно в Москве. Но мы записываем сразу несколько передач только два раза в месяц – снимаем 4 дня подряд.

– Есть ли у вас любимый модельер?

– Среди молодых модельеров самый востребованный сейчас Кирилл Гасилин. У него самые большие продажи и охват размерной линейки, элегантные женщины любят его. Конечно, мы любим Вячеслава Михайловича Зайцева как великого художника 20 века, но, к сожалению, время и здоровье не позволяют ему работать с такой же силой, как в 20 столетии. Кроме того, есть также Ульяна Сергиенко: она моя ученица. Как и Вика Газинская, она очень популярна в России.

5 марта 2017 года у жителей Праги будет возможность встретиться с всемирно признанным историком моды и телеведущим Александром Васильевым на его моноспектакле «Загадка Коко Шанель». Александр раскроет неизвестные факты о великом модельере ХХ века и поделится своими открытиями, полученными при встречах с клиентами, коллегами и современниками Шанель.

Билеты на моноспектакль уже в продаже.

Беседовала Ольга Русакова

Фото: Артур Кофф

Сайт Александра Васильева