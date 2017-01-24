Фотомодель Анхен Богомазова: Чешскую кухню можно пробовать даже моделям!

Московская фотомодель с немецкими корнями Анхен Богомазова на этой неделе проведет в Праге мастер-класс по фотопозированию – для начинающих моделей, девушек, желающих прекрасно выглядеть на фотографиях, активных пользователей Instagram, стремящихся привлечь как можно больше подписчиков, и, конечно же, для фотографов.

Фото: личный архив Анхен Богомазовой

Портал 420on.cz решил воспользоваться случаем и поговорил с Анхен о секретах модельного бизнеса и предстоящей поездке в Прагу.

– Анхен, расскажите, пожалуйста, немного о себе. На вашем официальном сайте сообщается, что вам 24 года, еще там указаны все ваши параметры, но совсем ничего не говорится о том, откуда вы и каким образом попали в модельный бизнес.

– Вообще-то, мне уже 25 лет (смеется). Моделью я работаю 8 лет, серьезно – более 6 лет. Я врач, окончила медицинский, но по профессии не работаю. Занимаюсь модельным бизнесом, веду тренинги по позированию и работе перед камерой. Также я диетолог – разрабатываю диеты и системы питания, а с недавнего времени я еще и фитнес-тренер!

Родилась в Германии, у меня мама – немка и имя, соответственно, немецкое. Так что русская я только наполовину.

В модельный бизнес попала случайно. В детстве я училась в музыкальной школе, много пела и выступала. И на одном из таких выступлений меня заметил владелец модельного агентства. Это было очень давно, мне было лет 14 или 15. Потом меня пригласили поработать моделью, и где-то год я этим занималась. Затем получилось так, что я поступила в медицинский университет и забросила модельный бизнес.

Но лет с 18 возобновила свою работу, и все снова закрутилось. Сначала было одно модельное агентство, потом другое, а сейчас я вышла на тот уровень, когда могу работать сама, уже без какого-либо агентства. Хотя у меня есть два официальных «материнских» агентства, но в целом я свободная модель.

У меня все получилось наоборот – многие приходят в модельный бизнес совсем юными, а я вернулась туда уже сравнительно взрослой.

– А когда пришла идея проводить мастер-классы?

Где-то год назад я организовала свой первый мастер-класс, собрав в Москве небольшую группу участников. Все прошло «на ура», и я поняла, что у меня действительно это получается, и начала проводить мастер-классы в Москве регулярно. Прага станет для меня первым заграничным опытом.

– Ваш мастер-класс в Праге – это первая поездка в этот город для вас?

– В Праге я еще никогда не была, поэтому эта поездка станет для меня первым знакомством с Чехией. Я очень хочу походить по Праге, увидеть ее самые красивые места, площади и костелы.

Еще я хочу в Прагу позже приехать и просто так – пожить немного. В Европе я уже много где жила, хоть и не подолгу, и хотелось бы «пропитаться» еще и Чехией.

– Как диетолог вы можете посоветовать отведать блюда чешской кухни, учитывая, что она довольно жирная?

– Всегда нужно пробовать что-то новое! Тем более, если такая возможность выпадает нечасто. Чешскую кухню можно пробовать даже моделям.

– А чего именно ожидать участникам – смогут ли они узнать какие-то секретные лайфхаки моделей? Сплетни и кухню мира моды?

– Мастер-класс двухдневный и состоит из теории и практики. Конечно, я буду рассказывать о том, как стать настоящей моделью. Не просто фотографироваться, а именно работать в модельном бизнесе и зарабатывать на этом деньги. И даже если девушка не модель, я научу ее тому, как убедить окружающих в обратном – чтобы она не боялась камеры и всегда знала, как хорошо выглядеть на фото.

Также мастер-класс рассчитан еще и на фотографов – как профессиональных модных фотографов, стремящихся повысить свое мастерство, так и на любителей или новичков, которые, может, еще сами не привыкли к камере, не знают, как именно поставить перед камерой модель и в какой позе ее снимать.

Я расскажу, как фотографу настроить модель на съемки, как ее раскрепостить, чтобы она начала позировать и получила хорошие карточки.

– В программе мастер-класса указано, что в результате участники получат материалы фотосессии, запланированной на второй день занятий. Можно ли сказать, что это своеобразное портфолио, которое создано с помощью профессионалов?

– Конечно! Помимо теории и обучения позам каждый участник получит еще и фотографии. И если участница еще не модель, но хочет ей стать, то она получит такой старт своей карьеры – портфолио.

На фото будет показана как поза до обучения, то есть как не надо делать, так и поза после моей корректировки, то есть правильная. Все ошибки будут прекрасно заметны. Потом участники все это посмотрят, вспомнят, как они позировали, и будут использовать этот опыт.

Также для участников будет записано и видео всего процесса.

– Многие чешские модели известны на весь мир своей красотой, хотя чешки, которых можно встретить просто на улице, иногда выглядят, мягко говоря, немного неряшливо. Про немок тоже можно так сказать?

– В целом, в Европе люди не уделяют большого внимания внешнему виду. Не считая, может быть, Италии, хотя это больше касается итальянских мужчин, чем женщин. Об этом я тоже буду говорить на мастер-классе, ведь главное – это не количество дорогой одежды, а то, как вещи сочетаются между собой по стилю и позволяют выглядеть просто и при этом элегантно.

– В отличие от чешек и немок, многие иммигранты из России представляют собой другую крайность – яркий макияж, шубы и высокие каблуки их сильно выделяют из толпы. Что бы вы, как профессиональная модель, могли посоветовать таким девушкам, чтобы все-таки не скатываться к вульгарности, но и выглядеть при этом ухоженно?

– Да, русские девушки, наоборот, могут одеваться очень вычурно. Найти правильный баланс во внешности на самом деле очень сложно. Каждая девушка по-своему красива, и эту естественную красоту в себе нужно раскрыть. То есть не рисовать ее искусственно тоннами тонального крема и тому подобным, а совсем немного ее подчеркнуть, чтобы окружающие и не догадывались, что на лице есть какая-то косметика. Хотя именно такая «естественная» красота и несет в себе огромное количество проделанной работы.

Мастер-класс от Анхен Богомазовой пройдет в Праге 28 и 29 января. Стоимость участия составит 2 000 крон. Занятия будут проходить в пражской AdFoSt Studio по 3-4 часа каждый день. Узнать все подробности программы, а также записаться на мастер-класс можно по телефону +420 727 950 365 или на сайте.

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