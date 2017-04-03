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Советы фотографа: Подборка удачных мест для фотосессии в Праге

Советы фотографа: Подборка удачных мест для фотосессии в Праге

Victorija Gudovskaya 297 0
Если вы любите фотографироваться, Прага как нельзя лучше подходит для этих целей. Особенно сейчас, когда погода начала радовать солнечным теплом и хочется скорее идти гулять и делать новые снимки. Фотостудия Layssümmer pröject специально для читателей 420on.cz сделала подборку интересных и оригинальных мест для фотосессий в Праге.
Советы фотографа: Подборка удачных мест для фотосессии в Праге

 

Как и в любой европейской столице, в Праге полно красивых домиков, которые могут стать отличным фоном для фото. Сказочно красивые здания есть в любом старом районе города, однако стоит отметить Винограды и Жижков: наряду с архитектурой здесь много живописных природных мест. К тому же в этих районов нет толп туристов, как у Пражского Града, на Староместской и Вацлавской площадях.

 

 

Однако стоит отметить, что даже в туристическом месте можно набрести на такие улочки, куда туристы забредают редко. Например, гуляя по Малой стране, можно найти стильную стену яркой расцветки или еще что-нибудь интересное.

 

 

И все-таки не стоит полностью игнорировать центр Праги: и здесь можно найти хороший фон для портретных фотографий. Например, набережная возле Национального театра и площадь самого театра. А если хотите, чтобы на фоне была эффектная панорама города, обязательно поднимитесь на крышу Танцующего дома. Поверьте, результат вас не разочарует.

 

 

Очень интересным и необычным местом для фотосессии может стать…внутренний двор вашего дома! Да-да, это не опечатка! Особенно привлекательны внутренние дворы, расположенные в близких к центру и центральных районах Праги. Однако и на окраинах можно найти что-нибудь подходящее. Так что присмотритесь: вдруг идеальное место для фотосессии у вас прямо под окном?

 


Не обойдем вниманием и природу, ведь это одновременно и универсальный, и разноплановый бэкграунд для фотосъемки. Благо, Прага располагает огромным количеством парков, лесов, садов, теплиц и заповедников. Например, Вояновы сады, Ботанический сад, Дивока-Шарка и многие другие места.

 


И это лишь малая часть того, где можно провести фотосъемку. Главное при выборе места – ориентироваться на ваше настроение, образ и идею, которую вы хотите реализовать в фотосессии. Фотографы студии Layssümmer pröject прислушаются к вашим желаниям и предложат такие районы Праги, где воплотить вашу концепцию в жизнь будет лучше всего.

Телефон студии +420775603686

Фото Layssümmer pröject 

 

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