В центре Праги открылась новая мейкап-студия

В самом центре Праги, неподалеку от Вацлавской площади, открылась стильная мейкап-студия профессионального визажиста Софии Солодкиной – Via Sofia Makeup. Здесь можно сделать ультрасовременный макияж, научиться искусству мейкапа, а также усовершенствовать брови и ресницы по последним технологиям (ламинирование, микроблейдинг и др.).

Всего месяц назад возле Вацлавской площади в Праге – по адресу Krakovská 9, Praha 1 – открылась новая студия мейкапа Via Sofia Makeup, которая предлагает супермодный макияж, ламинирование и укрепление ресниц, а также микроблейдинг бровей в разных техниках. Хозяйка студии – профессиональный визажист София Солодкина – работает в fashion-индустрии уже много лет. Она начинала с семейного магазина одежды класса люкс в России.

Во время работы байером София регулярно посещала показы и шоурумы лучших модных домов Милана, Парижа и Дюссельдорфа, благодаря которым полюбила индустрию красоты и моды всем сердцем и решила связать с ней свою жизнь. Искусству визажа София училась после получения экономического образования в Новосибирске, где сосредоточены лучшие школы макияжа и стилистики.

Ее учителями были настоящие звезды визажа, работающие с глянцевыми журналами России, США и Европы. Среди преподавателей Софии – такие звездные визажисты, как Денис Карташев, Наталья Шик, Юлия

Ворон, Наталья Найда, Феликс Штейн, Нина Горлушко, Елена Сняк, Анна Кравченко, Алекс

Блинов, Денис Скакунов и Дарья Холодных.

«Я обожаю креатив, стилистику, салонный качественный макияж. Предпочитаю работать на лучшей косметике класса люкс», – говорит София.

Студия Via Sofia Makeup в Праге

Студия Софии в Праге предлагает востребованные услуги, которые помогают девушкам подчеркнуть природную красоту:

- профессиональный макияж на все случаи жизни (косметика Estée Lauder, Armani, Bobbi Brown, Inglot, Chanel, Mac);

- макияж для невесты;

- ламинирование ресниц (с помощью натуральных ингредиентов ресницам придают недостающий объем: после ламинирования они становятся более длинными и красиво изогнутыми, поэтому даже без косметики глаза выглядят очень привлекательно);

- протеиновое укрепление ресниц и завивка (Protein Twist),

- моделирование и окрашивание бровей.

Студия Via Sofia Makeup в Праге

Также София владеет всеми техниками микроблейдинга бровей – самого современного способа татуажа бровей ручным способом, позволяющего добиться натурального эффекта благодаря прорисовке тончайших волосков. Микроблейдинг поможет придать бровям густоту и объем, скорректировать асимметрию, изменить форму бровей, сделать их цвет более насыщенным или исправить неудачный татуаж. Брови будут выглядеть привлекательно и при этом естественно.

В студии Via Sofia Makeup в Праге микроблейдинг проводят в двух техниках: волосковой и относительно новой – пудровой. Пудровая, или теневая техника, позволяет играть цветом и делать более мягкие, натуральные брови с плавным переходом цвета.

Студия Via Sofia Makeup в Праге

Если вы хотите научиться самостоятельно делать себе профессиональный макияж, приходите на уроки визажа в Via Sofia Makeup. Занятия проходят в мини-группах от 2 до 3 человек. София помогает девушкам подобрать состав косметички на каждый день, выбрать индивидуальную косметику и наносить эффектный макияж.

«Makeup и Fashion не только моя профессия, это моя жизнь, мое самое любимое дело, моя страсть!

Я постоянно совершенствую свое мастерство, посещаю мастер-классы, выставки. Для меня нет ничего дороже, чем счастливая улыбка клиента в зеркале», – говорит София.

Посмотрите, как преображаются клиентки студии, в инстаграме makeup_studio_prague.

Записаться в студию к Софии можно по номеру +420775478081

Адрес: Krakovská 9, Прага, 11000

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