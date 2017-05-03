В центре Праги открылась новая мейкап-студия

Всего месяц назад возле Вацлавской площади в Праге – по адресу Krakovská 9, Praha 1 – открылась новая студия мейкапа Via Sofia Makeup, которая предлагает супермодный макияж, ламинирование и укрепление ресниц, а также микроблейдинг бровей в разных техниках. Хозяйка студии – профессиональный визажист София Солодкина – работает в fashion-индустрии уже много лет. Она начинала с семейного магазина одежды класса люкс в России.
Во время работы байером София регулярно посещала показы и шоурумы лучших модных домов Милана, Парижа и Дюссельдорфа, благодаря которым полюбила индустрию красоты и моды всем сердцем и решила связать с ней свою жизнь. Искусству визажа София училась после получения экономического образования в Новосибирске, где сосредоточены лучшие школы макияжа и стилистики.
Ее учителями были настоящие звезды визажа, работающие с глянцевыми журналами России, США и Европы. Среди преподавателей Софии – такие звездные визажисты, как Денис Карташев, Наталья Шик, Юлия
Ворон, Наталья Найда, Феликс Штейн, Нина Горлушко, Елена Сняк, Анна Кравченко, Алекс
Блинов, Денис Скакунов и Дарья Холодных.
«Я обожаю креатив, стилистику, салонный качественный макияж. Предпочитаю работать на лучшей косметике класса люкс», – говорит София.
Студия Via Sofia Makeup в Праге
Студия Софии в Праге предлагает востребованные услуги, которые помогают девушкам подчеркнуть природную красоту:
- профессиональный макияж на все случаи жизни (косметика Estée Lauder, Armani, Bobbi Brown, Inglot, Chanel, Mac);
- макияж для невесты;
- ламинирование ресниц (с помощью натуральных ингредиентов ресницам придают недостающий объем: после ламинирования они становятся более длинными и красиво изогнутыми, поэтому даже без косметики глаза выглядят очень привлекательно);
- протеиновое укрепление ресниц и завивка (Protein Twist),
- моделирование и окрашивание бровей.
Студия Via Sofia Makeup в Праге
Также София владеет всеми техниками микроблейдинга бровей – самого современного способа татуажа бровей ручным способом, позволяющего добиться натурального эффекта благодаря прорисовке тончайших волосков. Микроблейдинг поможет придать бровям густоту и объем, скорректировать асимметрию, изменить форму бровей, сделать их цвет более насыщенным или исправить неудачный татуаж. Брови будут выглядеть привлекательно и при этом естественно.
В студии Via Sofia Makeup в Праге микроблейдинг проводят в двух техниках: волосковой и относительно новой – пудровой. Пудровая, или теневая техника, позволяет играть цветом и делать более мягкие, натуральные брови с плавным переходом цвета.
Студия Via Sofia Makeup в Праге
Если вы хотите научиться самостоятельно делать себе профессиональный макияж, приходите на уроки визажа в Via Sofia Makeup. Занятия проходят в мини-группах от 2 до 3 человек. София помогает девушкам подобрать состав косметички на каждый день, выбрать индивидуальную косметику и наносить эффектный макияж.
«Makeup и Fashion не только моя профессия, это моя жизнь, мое самое любимое дело, моя страсть!
Я постоянно совершенствую свое мастерство, посещаю мастер-классы, выставки. Для меня нет ничего дороже, чем счастливая улыбка клиента в зеркале», – говорит София.
Посмотрите, как преображаются клиентки студии, в инстаграме makeup_studio_prague.
Записаться в студию к Софии можно по номеру +420775478081
Адрес: Krakovská 9, Прага, 11000
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