Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%

Недавно мы рассказывали нашим читательницам о новой мейкап-студии Via Sofia Makeup, которая открылась в двух шагах от Вацлавской площади. Ее хозяйка, профессиональный визажист София Солодкина, приглашает девушек на оформление бровей по самой современной и стильной технике. Наши читательницы могут воспользоваться уникальным летним предложением: скидкой 20% на шотирование бровей! Акция действует до конца августа 2017 года.
Шотирование бровей, или пудровая техника, представляет собой новейшее направление в перманентном макияже. От других методик этот способ отличается особенным нанесением пигмента: он повторяет естественную форму бровей, дополняя натуральные волоски и создавая плавные переходы цвета. Краску вводят специальной машинкой с тончайшей стерильной иглой. Контур пигмента аккуратно растушевывают, чтобы брови выглядели более мягко и естественно.
Шотирование бровей: до и после, фото: Via Sofia Makeup
Пудровая техника – идеальная вариант татуажа для ценительниц натуральности. Ее часто предпочитают те девушки, которых не устраивает традиционный перманентный макияж.
Шотирование бровей подходит в следующих случаях:
- вам не понравился стандартный перманентный макияж;
- у вас есть проблемы с введением пигмента;
- вы боитесь болезненных ощущений;
- у вас есть дефекты кожи в зоне бровей (например, рубцы).
Шотирование бровей, пудровая техника
Пудровая, теневая техника понравится всем девушкам, которые предпочитают ненавязчивый, эстетичный макияж и аккуратную, но выразительную форму бровей.
Записывайтесь на шотирование бровей в Праге в студию Софии Солодкиной Via Sofia Makeup по номеру +420775478081.
Адрес студии: Krakovská 9, Прага, 11000.
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