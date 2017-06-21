Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%

Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%

Vladislava M 189 0
Шотирование бровей, или пудровую технику, выбирают ценительницы натуральности. Наши читательницы получают возможность оформить брови по этой технике в самом центре Праги со скидкой 20%: в студии профессионального визажиста Софии Солодкиной Via Sofia Makeup. Предложение действует до конца августа!
Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%

Недавно мы рассказывали нашим читательницам о новой мейкап-студии Via Sofia Makeup, которая открылась в двух шагах от Вацлавской площади. Ее хозяйка, профессиональный визажист София Солодкина, приглашает девушек на оформление бровей по самой современной и стильной технике. Наши читательницы могут воспользоваться уникальным летним предложением: скидкой 20% на шотирование бровей! Акция действует до конца августа 2017 года.

Шотирование бровей, или пудровая техника, представляет собой новейшее направление в перманентном макияже. От других методик этот способ отличается особенным нанесением пигмента: он повторяет естественную форму бровей, дополняя натуральные волоски и создавая плавные переходы цвета. Краску вводят специальной машинкой с тончайшей стерильной иглой. Контур пигмента аккуратно растушевывают, чтобы брови выглядели более мягко и естественно.

 

Шотирование бровей: до и после, фото: Via Sofia Makeup​

 

Пудровая техника – идеальная вариант татуажа для ценительниц натуральности. Ее часто предпочитают те девушки, которых не устраивает традиционный перманентный макияж.

Шотирование бровей подходит в следующих случаях:

- вам не понравился стандартный перманентный макияж;

- у вас есть проблемы с введением пигмента;

- вы боитесь болезненных ощущений;

- у вас есть дефекты кожи в зоне бровей (например, рубцы).

 

Шотирование бровей, пудровая техника

 

Пудровая, теневая техника понравится всем девушкам, которые предпочитают ненавязчивый, эстетичный макияж и аккуратную, но выразительную форму бровей.

Записывайтесь на шотирование бровей в Праге в студию Софии Солодкиной Via Sofia Makeup по номеру +420775478081.

Адрес студии: Krakovská 9, Прага, 11000.

Посмотрите работы Софии в Instagram.

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
стиль мода Прага макияж
Читайте
по теме 
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
2139 0
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
15.03.2017 11:34 Культура
В ближайшие дни в Праге начнется Неделя моды
1097 0
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
14.03.2017 09:39 Интервью
Александр Васильев: «Прага – это один из городов, куда я с удовольствием могу вернуться»
2231 0
Последние новости:
21
июня
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
21.06.2017 12:36 Общество
Главный вокзал Праги не работал из-за подозрительного багажа
271 0
Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году
21.06.2017 12:14 Общество
Сколько чехи готовы потратить на отпуск в этом году
384 0
Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро
21.06.2017 11:20 Экономика
Глава Чешского Нацбанка: Чехия готова к переходу на евро
1036 0
Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду
21.06.2017 11:13 Общество
Начало астрономического лета принесло в Чехию тропическую погоду
256 0
В чешском интернет-магазине начали продавать электромобили Tesla
21.06.2017 10:56 Общество
В чешском интернет-магазине начали продавать электромобили Tesla
436 0
Harley-Davidson собирается грандиозно отметить юбилей в Праге
21.06.2017 09:50 Общество
Harley-Davidson собирается грандиозно отметить юбилей в Праге
412 0
Вандал повредил в Праге 20 автомобилей
21.06.2017 09:37 Общество
Вандал повредил в Праге 20 автомобилей
478 0
20
июня
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
20.06.2017 17:36 Общество
Проездной, сувенир и входной билет: Прага сделает универсальную карточку для туристов
1212 0
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
20.06.2017 11:47 Культура
Ума Турман приедет на кинофестиваль в Карловых Варах
650 0
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
20.06.2017 11:15 Общество
Десятки полицейских ищут в чешских лесах троих грабителей из Словакии
790 0


Мобильная версия