Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%

Шотирование бровей, или пудровую технику, выбирают ценительницы натуральности. Наши читательницы получают возможность оформить брови по этой технике в самом центре Праги со скидкой 20%: в студии профессионального визажиста Софии Солодкиной Via Sofia Makeup. Предложение действует до конца августа!

Недавно мы рассказывали нашим читательницам о новой мейкап-студии Via Sofia Makeup, которая открылась в двух шагах от Вацлавской площади. Ее хозяйка, профессиональный визажист София Солодкина, приглашает девушек на оформление бровей по самой современной и стильной технике. Наши читательницы могут воспользоваться уникальным летним предложением: скидкой 20% на шотирование бровей! Акция действует до конца августа 2017 года.

Шотирование бровей, или пудровая техника, представляет собой новейшее направление в перманентном макияже. От других методик этот способ отличается особенным нанесением пигмента: он повторяет естественную форму бровей, дополняя натуральные волоски и создавая плавные переходы цвета. Краску вводят специальной машинкой с тончайшей стерильной иглой. Контур пигмента аккуратно растушевывают, чтобы брови выглядели более мягко и естественно.

Шотирование бровей: до и после, фото: Via Sofia Makeup​

Пудровая техника – идеальная вариант татуажа для ценительниц натуральности. Ее часто предпочитают те девушки, которых не устраивает традиционный перманентный макияж.

Шотирование бровей подходит в следующих случаях:

- вам не понравился стандартный перманентный макияж;

- у вас есть проблемы с введением пигмента;

- вы боитесь болезненных ощущений;

- у вас есть дефекты кожи в зоне бровей (например, рубцы).

Шотирование бровей, пудровая техника

Пудровая, теневая техника понравится всем девушкам, которые предпочитают ненавязчивый, эстетичный макияж и аккуратную, но выразительную форму бровей.

Записывайтесь на шотирование бровей в Праге в студию Софии Солодкиной Via Sofia Makeup по номеру +420775478081.

Адрес студии: Krakovská 9, Прага, 11000.

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