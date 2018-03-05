Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n 8 °C
Что носить в марте: бренд Ulla Popken представил модные новинки в Чехии

Что носить в марте: бренд Ulla Popken представил модные новинки в Чехии

Vladislava M 717 0
Магазины модной немецкой одежды Ulla Popken в Чехии представили новинки из мартовской коллекции. Это комфортные и стильные вещи от 42 до 58 размера на все случаи жизни.
Что носить в марте: бренд Ulla Popken представил модные новинки в Чехии

Немецкий бренд модной одежды Ulla Popken известен уже более 30 лет, в том числе – и в Чехии. Компания создает вещи для женщин с любой фигурой, чтобы каждая клиентка почувствовала себя привлекательной и могла примерить разные образы. Бренд учитывает горячие тренды, но дает возможность покупателям создать свой неповторимый стиль и выразить индивидуальность.

В магазинах Ulla Popken можно найти вещи от 42 до 58 размера на все случаи жизни: от повседневных, деловых и вечерних нарядов до практичной спортивной одежды, купальников, изысканного белья, модных аксессуаров и обуви.

Каждый месяц Ulla Popken представляет новую коллекцию, соответствующую модным тенденциям. Современный дизайн вещей сочетается с идеальной посадкой (на женщинах любой комплекции) и высоким качеством.

Посмотрите, какие трендовые новинки из мартовской коллекции можно найти в фирменных магазинах Ulla Popken в Праге и Брно.

Главный тренд – блузки  

В предвкушении теплого сезона Ulla Popken представил множество блузок различного кроя, фасонов и расцветов. Это элегантные блузы на каждый день, модели в стиле casual для городских прогулок и роскошные вещи для выхода в свет. В каждом стиле найдется что-то интересное: весенняя коллекция получилась удивительно разнообразной. Блузки сделаны из легких тканей, которые очень приятно носить.

Модный совет: Чтобы создать стильный многослойный образ, можно сочетать легкую блузку с вязаным джемпером или легким жакетом.

 

Лейтмотив коллекции Ulla Popken: морские мотивы по-новому

Классическое сочетание синего, красного и белого представили в марте этого года в обновленном формате. Дизайнеры использовали морские мотивы в основных цветах, деталях, полосках и других принтах. В основном это удобные и стильные вещи, джинсовые рубашки и трикотажные брюки для непринужденного образа с легким налетом спортивного стиля.

Модный совет: если светлые вещи кажутся вам слишком бледными, сочетайте белые брюки с синим или красным верхом.

 


Цвет свежей зелени – главный тренд сезона

Цвет весенней зелени – один из главных трендов сезона. Вещи в таких тонах хорошо сочетаются с элегантным синим и классическим белым.  В мартовской коллекции Ulla Popken освежающий зеленый цвет представлен моделями из легких тканей, приятных к телу и подчеркивающих фигуру.

 

Предложение для особых случаев

Для особых случаев в начале весны Ulla Popken предлагает специальную линию. В элегантном образе дизайнеры комбинируют белый и темно-синий цвета со строгим или блестящим цветочным принтом. На легком шифоне такие рисунки выглядят особенно роскошно. Подобный наряд подойдет для торжественного или значимого события.

 

Заходите в фирменные магазины Ulla Popken в Чехии. Консультанты помогут вам подобрать образ и подскажут, как эффектнее сочетать вещи с учетом вашего типа фигуры.

Адреса магазинов Ulla Popken в Чехии:

*OC Olympia Brno, Магазин Ulla Popken, U Dálnice 777, 664 42 Brno – Modřice, телефон: 547 233 211

*NC Arkády Pankrác, Магазин Ulla Popken, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4, телефон: 241 402 338

*OC Galerie Harfa, Магазин Ulla Popken, Českomoravská 2420/15a, 190 93 Praha 9 – Vysočany, телефон: 283 842 550

*Metropole Zličín, Магазин  Ulla Popken, Řevnická 1, 155 21 Praha 5, телефон: 226 081 111

На правах рекламы

 

Рассказать всем:
Темы
мода стиль одежда магазины Прага Чехия
Читайте
по теме 
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
30.01.2018 11:07 Общество
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
2506 0
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
28.08.2017 09:49 Общество
В Чехии появился интернет-магазин нового бренда от H&M
1948 0
Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%
21.06.2017 10:02 Стиль
Летняя акция: Шотирование бровей в Праге со скидкой 20%
1092 0
В центре Праги открылась новая мейкап-студия
03.05.2017 11:46 Стиль
В центре Праги открылась новая мейкап-студия
1856 0
Последние новости:
13
марта
Пассажир автобуса в Праге открыл стрельбу
13.03.2018 16:54 Общество
Пассажир автобуса в Праге открыл стрельбу
707 0
Молодым парам в Чехии помогут с покупкой жилья
13.03.2018 12:20 Общество
Молодым парам в Чехии помогут с покупкой жилья
822 0
В центре Праги случился транспортный коллапс
13.03.2018 12:09 Общество
В центре Праги случился транспортный коллапс
876 0
Uber в Праге и Братиславе вводит изменения в работе
13.03.2018 12:00 Общество
Uber в Праге и Братиславе вводит изменения в работе
565 0
В июне чешские студенты и пенсионеры получат право на льготный проезд
13.03.2018 10:57 Общество
В июне чешские студенты и пенсионеры получат право на льготный проезд
488 0
12
марта
В воскресенье в Праге было аномально тепло
12.03.2018 10:52 Общество
В воскресенье в Праге было аномально тепло
877 0
В Праге продали самую редкую марку времен Чехословакии
12.03.2018 10:48 Общество
В Праге продали самую редкую марку времен Чехословакии
512 0
Автовладельцу в Праге стало плохо, когда он увидел свою машину
12.03.2018 10:34 Общество
Автовладельцу в Праге стало плохо, когда он увидел свою машину
2300 0
В Чехии повысят плату за вывоз мусора
12.03.2018 10:23 Экономика
В Чехии повысят плату за вывоз мусора
576 0
09
марта
Под Прагой задержали фургон контрабандистов с беженцами
09.03.2018 14:32 Общество
Под Прагой задержали фургон контрабандистов с беженцами
1763 0


Мобильная версия