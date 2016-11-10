Чешский Avast вошел в пятерку лучших антивирусов мира

Компания AV-Comparatives провела исследование с целью определить влияние самых популярных антивирусов в мире на производительность компьютера. По итогам тестов Avast вошел в пятерку лучших.

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В серии испытаний специалисты компании AV-Comparatives на мощном ноутбуке Lenovo ThinkPad E560 с процессором Intel Core i5-6200 CPU и операционной системой Windows 10 изучили влияние антивирусных программ на скорость запуска приложений, копирования файлов и загрузки данных из интернета. Также в рамках исследования были проведены синтетические тесты PCMark 8.

Проверке подверглись как сами антивирусы, так и целые пакеты антивирусных решений.

В результате абсолютным победителем тестирования стал словацкий антивирус Eset Smart Security версии 9.0, на втором месте – бесплатный антивирус Avira. Программа, которой присудили третью позицию, удивила экспертов своими результатами – это совсем не популярный антивирус McAfee. Производители ноутбуков автоматически устанавливают его на свои устройства только из-за того, что компания связана с Intel.

В пятерку лучших также вошли Tencent и чешский Avast. Антивирус Kaspersky Lab в рейтинге минимального замедления производительности компьютера расположился на 7-м месте.

Самое негативное влияние на работу компьютера, по мнению специалистов AV-Comparatives, оказывает антивирус от Microsoft - Microsoft Defender.

Источник: Hospodarske Noviny