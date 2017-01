До Братиславы за 10 минут: Брно будет сотрудничать с проектом Илона Маска Hyperloop

Чехия получила шанс присоединиться к транспортной системе будущего.18 января 2017 года мэр Брно Петр Вокржал подписал с руководителем компании HPP Дирком Алборном договор о сотрудничестве над проектом Hyperloop, который 4 года назад придумал американский венчурный капиталист и миллиардер Илон Маск.

Компания Hyperloop Transportation Technologies уже получила инвестицию в 100 млн долларов на развитие и ведет переговоры с европейскими городами о выборе места строительства высокоскоростной дороги. В прошлом году фирма подписала договор с Братиславой, Веной и Будапештом. Теперь к нему присоединился и Брно. Также HTT хочет заключить договор с Прагой.

A trip from #Brno to Bratislava taking 10 min instead of 1.5h? #wow ! #HyperloopTT signs agreement to explore the possibilities !