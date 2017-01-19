До Братиславы за 10 минут: Брно будет сотрудничать с проектом Илона Маска Hyperloop

В Чехии может появиться революционный транспорт Hyperloop: капсульный поезд будущего, на котором можно будет добраться от Брно до Братиславы всего за 10 минут.

Фото: Поезд Hyperloop

Чехия получила шанс присоединиться к транспортной системе будущего.18 января 2017 года мэр Брно Петр Вокржал подписал с руководителем компании HPP Дирком Алборном договор о сотрудничестве над проектом Hyperloop, который 4 года назад придумал американский венчурный капиталист и миллиардер Илон Маск.

Компания Hyperloop Transportation Technologies уже получила инвестицию в 100 млн долларов на развитие и ведет переговоры с европейскими городами о выборе места строительства высокоскоростной дороги. В прошлом году фирма подписала договор с Братиславой, Веной и Будапештом. Теперь к нему присоединился и Брно. Также HTT хочет заключить договор с Прагой.

A trip from #Brno to Bratislava taking 10 min instead of 1.5h? #wow ! #HyperloopTT signs agreement to explore the possibilities ! — Hyperloop | HTT (@hyperloopglobal) 18 января 2017 г.

На данный момент HTT вместе с Брно будет исследовать возможности осуществления идеи. В планах – строительство трассы Прага-Брно-Братислава. На основании результатов исследования, которые будут получены примерно через год, примут решение о том, когда начнется строительство и можно ли будет его реализовать вообще. В случае успеха дорога из Брно до Братиславы на высокоскоростном капсульном поезде Hyperloop составила бы всего 10 минут, из Брно до Праги – 15 минут.

Вокзал Hyperloop

«Мы регион инноваций, Технического университета и многих технологических компаний. Если мы будем сотрудничать над развитием Hyperloop, то объединимся с передовыми разработчиками», – прокомментировал заместитель гетмана Южноморавского края Ян Витула.

Система Hyperloop предполагает строительство надземных трубопроводов, по которым капсульный поезд должен передвигаться в форвакууме под давлением, используя линейный электродвигатель и вентилятор с компрессором. Система должна приводиться в движение электричеством, а получение энергии должно идти через солнечные батареи. Статором для капсульного транспорта послужит алюминиевый рельс длиной 15 м на полу трубы, который нужен только каждые 110 км.

Капсула Hyperloop

При таких условиях транспортные капсулы могут развивать скорость больше 1000 км/ч. При этом в строительстве и содержании система должна обходиться намного дешевле, чем высокоскоростные наземные поезда. Каждый пассажирский поезд длиной 25-30 метров должен вмещать в себя 28 пассажиров (2 ряда сидячих мест по 14 кресел в каждом). Предполагается, что поезда Hyperloop будут ходить по трубопроводу так же часто, как и в метро.

Депо Hyperloop

Пока ни одна из компаний, работающих над проектом Илона Маска, не представила реализованный проект Hyperloop: речь все еще идет о планах на бумаге. Но это не мешает фирмам заключать договоры с городами, в которых может пройти строительство.

«Мы получили возможность развивать общественный транспорт новым способом. Мы можем создать экологичную систему, которую сможет использовать каждый. Важный аспект для нас – ощущения и комфорт пассажиров», – сказал Дирк Алборн.

Если Hyperloop начнет функционировать в действительности, сердце Европы будет идеальным местом для реализации технологии. Важные и крупные города здесь находятся относительно на небольшом расстоянии друг от друга.

HTT представило свое видение проекта на конференции в Брно. По словам Алборна, компания уже знает, как поставить трубопроводы и опоры, как создать внутри вакуум и альтернативную энергию. Первые экспериментальные трассы должны появиться не только в США, но и в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Словакии, где под работы уже выкупают участки. По планам Алборна, первые пассажиры должны поехать на поезде Hyperloop уже через три года.

Чтобы строительство Hyperloop окупилось, транспортом должно пользоваться много людей, для которых такой способ передвижения будет комфортным. По словам Петра Дворжака с Кафедры физической инженерии Технического университета, перемещаться на такой высокой скорости для людей не проблема. Сложности заключаются в ускорении и перепадах скорости при езде на поворотах, в которых капсула должна замедляться до 300 км/ч.