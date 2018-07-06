На море за пару сотен крон: как купить билеты на поезд из Праги дешевле, чем на автобус?

При виде цен на билеты за границу многие отказываются путешествовать на поездах. На самом деле, есть несколько акций, по которым на поезде из Праги можно уехать даже дешевле, чем на автобусе.

Часто при покупке билетов на поезда работает такой же принцип, как при покупке билетов на самолет - самые дешевые билеты покупаются либо за несколько месяцев до предстоящей поездки, либо по акции.

Например, из Праги в Брюссель поездка на поезде - даже с использованием высокоскоростных поездов - может стоить всего 500 крон. Купить билеты можно, на удивление, и в интернет-магазине Чешской железной дороги, в котором без акции те же билеты продаются в более чем одиннадцать раз дороже - за целых 5600 крон.

Что это дает самой компании?

«Мы хотим предложить доступные билеты уже существующим клиентам и привлечь новых. Эта система скидок дает нам много возможностей», - объясняет представитель Чешских железных дорог Петр Штаглавски.

Итак, дешевые билеты в Брюссель можно купить в первой половине июля. Поезд едет ночью, с пересадкой во Франкфурте в три часа утра. Однако 17 июля билеты доступны по той же цене на дневной поезд с пересадками в Берлине и Франкфурте - поездка длится в общем сложности 11 часов. Для сравнения, та же поездка на автомобиле продлится от 8 до 12 часов и за топливо придется отдать не менее 1500 крон.

На поезде из Праги можно дешево добраться и до Адриатического моря. За 500 крон поезд довезет вас до города Копер в Словении или Риека в Хорватии. При этом придется сменить несколько поездов. Сначала нужно добраться из Праги до города Линц в Австрии (Чешские железные дороги предлагают акционные билеты за 230 крон), а оттуда уехать на море за 9, 19 или 29 евро. Еще одним большим преимуществом такой дороги является то, что австрийские железные дороги предлагают бесплатные билеты детям до 15 лет, даже если семья путешествует в первом классе.

Для любителей летать на самолетах существуют варианты комбинирования билетов на поезд и самолет. С компанией Leo Express можно дешево добраться до Варшавы, откуда летают десятки самолетов на различные курорты Испании, Португалии, Хорватии, Болгарии и других стран. За 500 крон можно добраться до Варшавы и по акционным билетам Чешских железных дорог.

Благодаря отличным акциям и большой конкуренции между перевозчиками путешествия становятся с каждым годом все более доступными.