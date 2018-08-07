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В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний

В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний

Yuliya Boda 505 0
Если ваш рейс задержали на 3 часа и более, не бойтесь отстаивать свои права.
В этом году чехи получат рекордное количество компенсаций от авиалиний
Из-за увеличения пассажиропотока в летний период значительно возрастает и количество задержек авиарейсов. Каждым летом самолеты задерживаются в 3 раза чаще по сравнению с остальными временами года. В Чехии пассажиры стали больше жаловаться на несоблюдение условий авиаперевозки и требовать компенсации. 
 
«С января по июнь этого года мы отметили повышение требований о компенсации на десятки процентов. Если в прошлом году мы смогли получить 21 тысяч компенсаций, то в этом году мы ожидаем их увеличение до 30 тысяч», – отметил Франтишек Геринк, директор компании Click2Claim, которая занимается получением компенсаций для пассажиров. Вторая компания на рынке данных услуг в Чехии, ClaimAir, сообщает о 80%-м росте выдач компенсаций. 
 
Самой частой причиной для выплаты компенсации является задержка рейса. Не все об этом знают, но право на компенсацию возникает, когда рейс задержан на более чем 3 часа, место вылета и/или прилета находятся в ЕС и штаб-квартира авиалинии также находится в одной из стран Евросоюза.
 
На территории ЕС права пассажиров регулируются Постановлением Европейского парламента и Совета ЕС № 261/2004.
 
Если задержка рейса составляет более 5 часов, вы имеете право запросить возврат полной стоимости авиабилета или пересадку на другой маршрут в направлении  конечного места назначения. Если нужного рейса в этот день уже нет, вам обязаны предоставить отель. 
 
Материальную компенсацию вам выплатят только в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании. Сумма зависит от того, на сколько часов задержали рейс, а также от дальности перелета.
 
Если дальность полета менее 1500 км (например, рейс Прага – Берлин), а задержка составила 3 часа и более, вам положена компенсация 250 евро. При расстоянии 1500 – 3000 км (например, рейс Прага – Москва) и задержке на 3 часа и более вы имеете право на компенсацию 400 евро. Если расстояние составляет более 3500 км (например, рейс Прага – Пекин), вам должны выплатить компенсацию в размере 600 евро.
 
Как показывает практика, получить компенсацию легко, если знать свои права и отстаивать их. Не забывайте сохранять свои посадочные талоны, они пригодятся для оформления всех необходимых документов.  
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Темы
Чехия Туризм авиакомпании компенсация
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