Город Тара представил Западную Сибирь на фестивале в Праге

Художник Денис Русаков из Тары открыл вторую часть фестиваля Сибири в Праге — Западная Сибирь. Выставка пройдет до 14 декабря.

В пражской галерее Zahradník 23 ноября состоялось открытие персональной выставки художественных работ Дениса Русакова и фотографий Евгения Захарова-Северного. Связывает их главная тема — город Тара в Омской области. Это один из первых европейских городов в Сибири, основанный в 1594 году. Расположен он на севере Омской области (Россия).

Выставка проходит в рамках второй части фестиваля Сибири — Sibiř, Sibiř. В этом году третий фестиваль разделили на две части — Якутия (Саха) и Западная Сибирь. Первая часть фестиваля прошла с 9 по 22 ноября и была представлена культурой Якутии.

В рамках второй части фестиваля Сибири в Праге 11 декабря состоится концерт исполнителей Alex Kelman и IVATU. Зрителей ждут в пражском клубе Potrva.