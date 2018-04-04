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Видео: Metallica в Праге сыграла песню «Йожин з бажин»

Видео: Metallica в Праге сыграла песню «Йожин з бажин»

Vladislava M 1635 0
В середине концерта американская группа Metallica порадовала зрителей сюрпризом. Музыканты на ломаном чешском спели юмористическую чешскую песню «Йожин з бажин».
Видео: Metallica в Праге сыграла песню «Йожин з бажин»

2-го апреля в Праге прошел концерт группы Metallica. На сцене О2-арены музыканты сыграли новые композиции из альбома Hardwired и любимые всеми хиты.

Главным сюрпризом для чешской публики стало исполнение известной чешской песни «Йожин з бажин», которую музыкант Ивана Младек написал в 1977 году.

В седине концерта фронтмен группы Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих покинули сцену, а гитаристы Кирк Хэмметт и Роберт Труильо неожиданно начали петь «Йожина» на ломаном чешском. Через несколько секунд им уже подпевал весь зал.

После концерта группа Metallica передала чек на 475 000 крон организации Обеды для детей и ее проект Women for Women. 

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концерт отдых Прага музыка
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