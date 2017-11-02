Как теперь будет продаваться б/у мебель в магазинах IKEA в Чехии

Клиенты могут предлагать использованную мебель, купленную ранее в IKEA. Компания рассмотрит их предложение и решит, будет ли продавать их б/у мебель в своих магазинах. Ранее услуга была доступна только в магазине на Зличине.

Клиенты компании IKEA получат возможность продать б/у мебель этого бренда. До сих пор данная услуга оказывалась в тестовом режиме в магазине в пражском районе Зличин. С 1 ноября продать использованную мебель в IKEA можно будет во всех магазинах сети (Черны-Мост (Прага), Брно и Острава).

За девять месяцев работы в рамках этого проекта было продано 1 200 изделий на общую сумму более 1,1 млн крон. В среднем каждый предмет мебели продавался за 1,5 дня.

Ikea реализует проект "Вторая жизнь мебели" с целью помочь окружающей среде и сократить объемы мусора. Тем не менее, мебель в плохом состоянии для продажи не принимают. Так, руководитель отделения Recovery в «Икеа Зличин» рассказал, что они не приняли около 30% предлагаемой покупателями мебели.

Как продать использованную мебель от IKEA?

Клиент должен подать объявление на сайте druhyzivotnabytku.cz, загрузить туда фотографии и составить описание с указанием цены. Затем за эту же сумму его мебель будет предлагаться в отделе товаров со скидками. В качестве оплаты магазин предоставляет клиенту скидочный ваучер и берет на себя продажу использованной мебели.

Подобная услуга доступна также в магазинах IKEA в Словакии. В будущем планируется ее введение и в Венгрии.

Источник: ihned.cz