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Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии

Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии

artyommm 304 0
Компании рассказали, сколько они готовы платить сотрудникам, не достигшим 18 лет.
Куда идут работать несовершеннолетние в Чехии

Фастфуды получают преимущество на рынке труда, активно трудоустраивая несовершеннолетних студентов. И хотя за такими сотрудниками нужно больше присматривать, это все равно выгодно. Многие из них потом остаются в компании надолго. 

Сетям ресторанов быстрого питания пришлось искать выход, как обойти проблему дефицита кадров на рынке труда. В то время как большинство компаний жалуется на отсутствие подходящих кандидатов, фастфуды не боятся принимать на работу несовершеннолетних без опыта. Больше всего таких сотрудников работает в группе компаний AmRest (каждый третий сотрудник – младшего возраста).

Эта группа компаний включает в себя KFC, Burger King, Pizza Hut и Starbucks (AmRest coffee). Она дает возможность детям до 18 лет заработать уже давно - с 1994 года, как только открылся первый филиал KFC на улице Водичкова.

Работодатель учитывает все законные ограничения, связанные с трудоустройством несовершеннолетних. Например, они не должны работать ночью, а каждые 4,5 ч у них должен быть обязательный перерыв. Сейчас в компании занято 35% таких сотрудников.

AmRest ищет новых сотрудников в возрасте до 18 лет по всевозможным каналам: с помощью объявлений, ярмарок, Инстаграма, Фейсбука, блогов и на молодежных мероприятиях. Основной критерий отбора – мотивация. Потенциальный сотрудник должен хотеть заработать деньги. Многие несовершеннолетние идут работать, чтобы купить более дорогой телефон или ноутбук.

Какая их ожидает зарплата?

В рамках бригады оплата труда у работодателя AmRest будет составлять 85 крон в час. Она будет увеличиваться с учетом производительности труда и отработанных часов. 

McDonald's также давно принимает на работу несовершеннолетних. Но так как ресторанами занимаются независимые партнеры, нельзя точно посчитать, сколько из 5 000 сотрудников в Чехии несовершеннолетних. Там они начинают с оплаты 100 крон в час.

Чешская сеть Bageterie Boulevard предлагает оплату 120 крон в час, скидку на продукты и возможность поехать на стажировку за границу. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
фастфуды зарплата студенты
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