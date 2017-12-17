Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 0 °C
BMW в Чехии будет тестировать автомобили на самоуправлении

BMW в Чехии будет тестировать автомобили на самоуправлении

artyommm 315 0
Первый центр в Восточной Европе, где будут тестировать автомобили без водителей, появится в чешском Соколове.
BMW в Чехии будет тестировать автомобили на самоуправлении

Немецкий автозавод BMW построит в Чехии тестовый центр для электромобилей и самоуправляемых автомобилей. Полигон площадью 500 га планируют строить возле Соколова. В реализацию проекта собираются вложить сотни миллионов евро. Работу получит несколько сотен сотрудников. BMW Group планирует открыть центр через пять лет. 

В чешском Соколове будут заниматься совершенствованием технологий электромобилей, электронизацией, автономным управлением, а также системами асчистирования. Участок под застройку BMW выбирал из 80 вариантов, в итоге решено было остановиться на площадях Соколовского угольного завода. 

Полигон будет находиться в 2,5 ч езды на машине от центра разработки и исследований Forschungs und Innovationszentrum в Мюнхене. Как пояснили в компании, в Соколове сложились идеальные условия для тестирования автомобилей. Как сообщил вице-президент компании BMW Герберт Гребенц, открытие первого исследовательского центра в Восточной Европе откроет новые возможности и станет историческим моментом в истории компании.

На полигоне BMW построят около 15 зданий, которые будут симулировать реальные городские условия для автомобилей на самоуправлении. Протяженность сети различных типов дорог будет насчитывать около 109 км.

О появлении уникального полигона в Чехии весной уже говорил министр транспорта Дан Тек. 

Источник: irozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили строительство Чехия Германия технологии
Читайте
по теме 
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд
14.12.2017 14:04 Экономика
Производство автомобилей в Чехии вышло на новый рекорд
584 0
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров
24.11.2017 16:14 Общество
Мэрия Праги выясняет, сколько машин ездит без фильтров
984 0
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
15.11.2017 10:49 Общество
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
1295 0
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
13.11.2017 09:56 Общество
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
701 0
Последние новости:
19
декабря
Благотворительный проект в Чехии исполнил желания тысяч одиноких пенсионеров
19.12.2017 15:55 Общество
Благотворительный проект в Чехии исполнил желания тысяч одиноких пенсионеров
98 0
Чешские мобильные операторы улучшили условия для клиентов
19.12.2017 15:14 Экономика
Чешские мобильные операторы улучшили условия для клиентов
281 0
Что собирается изменить в Чехии новое правительство?
19.12.2017 11:49 Политика
Что собирается изменить в Чехии новое правительство?
473 0
Внимание: На рождественских ярмарках в Праге ходят фальшивые кроны
19.12.2017 11:38 Общество
Внимание: На рождественских ярмарках в Праге ходят фальшивые кроны
476 0
18
декабря
Крупные магазины в Чехии обяжут отдавать продукты на благотворительность
18.12.2017 17:12 Общество
Крупные магазины в Чехии обяжут отдавать продукты на благотворительность
634 0
Полицейские в Чехии незаконно прослушивали мобильные телефоны
18.12.2017 15:31 Общество
Полицейские в Чехии незаконно прослушивали мобильные телефоны
796 0
Видео: В Праге столкнулись два трамвая
18.12.2017 15:07 Общество
Видео: В Праге столкнулись два трамвая
944 0
Такого никто не ожидал: Осиротевшему мальчику в Чехии перевели 2,5 млн крон
18.12.2017 09:46 Экономика
Такого никто не ожидал: Осиротевшему мальчику в Чехии перевели 2,5 млн крон
1407 0
Мужчина ограбил банк в Праге, полиция объявила его в розыск
18.12.2017 09:23 Общество
Мужчина ограбил банк в Праге, полиция объявила его в розыск
1145 0
17
декабря
Какой будет погода на Рождество в Чехии
17.12.2017 15:20 Общество
Какой будет погода на Рождество в Чехии
1509 0


Мобильная версия