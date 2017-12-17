BMW в Чехии будет тестировать автомобили на самоуправлении

Первый центр в Восточной Европе, где будут тестировать автомобили без водителей, появится в чешском Соколове.

Немецкий автозавод BMW построит в Чехии тестовый центр для электромобилей и самоуправляемых автомобилей. Полигон площадью 500 га планируют строить возле Соколова. В реализацию проекта собираются вложить сотни миллионов евро. Работу получит несколько сотен сотрудников. BMW Group планирует открыть центр через пять лет.

В чешском Соколове будут заниматься совершенствованием технологий электромобилей, электронизацией, автономным управлением, а также системами асчистирования. Участок под застройку BMW выбирал из 80 вариантов, в итоге решено было остановиться на площадях Соколовского угольного завода.

Полигон будет находиться в 2,5 ч езды на машине от центра разработки и исследований Forschungs und Innovationszentrum в Мюнхене. Как пояснили в компании, в Соколове сложились идеальные условия для тестирования автомобилей. Как сообщил вице-президент компании BMW Герберт Гребенц, открытие первого исследовательского центра в Восточной Европе откроет новые возможности и станет историческим моментом в истории компании.

На полигоне BMW построят около 15 зданий, которые будут симулировать реальные городские условия для автомобилей на самоуправлении. Протяженность сети различных типов дорог будет насчитывать около 109 км.

О появлении уникального полигона в Чехии весной уже говорил министр транспорта Дан Тек.

Источник: irozhlas.cz