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Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает

Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает

Vladislava M 964 0
Все больше жителей Чехии делают покупки в китайских интернет-магазинах. По сравнению с прошлым годом выросло и количество краж при платежах через интернет.
Популярность китайских интернет-магазинов в Чехии зашкаливает

В китайских интернет-магазинах делают покупки уже 42% чешских пользователей интернета. В прошлом году это был каждый третий пользователь. Такие магазины, как Aliexpress.com, Dresslink.com, dx.com, Tinydeal.com, Lightinthebox.com, Choies.com или Everbuying.net, по популярности занимают второе место сразу после чешских интернет-продавцов. Такие результаты показало социологическое исследование, которое провел для компании ESET портал Seznam.cz.

Онлайн-магазины из стран Евросоюза использует 13% чехов. Через США товары по интернету также заказывает 13% пользователей. Доля покупателей в европейских и американских интернет-магазинах по сравнению с прошлым годом тоже выросла, но далеко не так, как с китайскими магазинами.

Также выросло количество чехов, подвергшихся ограблениям в связи с онлайн-покупками.

«4% респондентов допустили, что у них могли украсть деньги при платежах в интернете. По сравнению с прошлым годом это количество выросло на 1 балл», – рассказал технический директор компании ESET Мирослав Дворжак.

В большинстве случаев мошенники крали сумму в 5000 крон, только в половине инцидентов деньги удавалось вернуть.

Также исследование подтвердило, что чехи стали чаще делать покупки через мобильный телефон. Если в прошлом году покупки по смартфону делали 30% жителей Чехии, то в этом году это число поднялось до 44%. Планшеты для покупок использует 18% чехов.

Источник: Aktualne.cz

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