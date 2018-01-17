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Чешский лагер Pilsner Urquell варить в России больше не будут

Чешский лагер Pilsner Urquell варить в России больше не будут

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Чешский завод Пльзенский Праздрой не продлил лицензию российскому предприятию в Калуге.
Чешский лагер Pilsner Urquell варить в России больше не будут

Известный во всем мире лагер Pilsner Urquell снова будут производить только в чешском городе Пльзень. Срок действия лицензии на производство этого пива в российской Калуге истек в декабре прошлого года. Вероятнее всего, Пльзенский Праздрой не собирается его продлевать.

Сейчас компания планирует выводить лагер Pilsner Urquell на рынок как пиво супер-премиум класса, которое представляет лучшую чешскую пивоваренную традицию, – объяснила пресс-атташе предприятия Йитка Немечкова.

Пльзенский лагер производили в России (в Калуге) в течение 10 лет. Продавалось это пиво только на российском рынке. Решение о выдаче лицензии российскому производителю чешская пивоваренная компания приняла по той причине, чтобы устранить слишком высокие расходы на транспортировку. При этом российский Pilsner Urquell составлял только один процент от общего объема производства под этой маркой. 

Сейчас Пльзенским Праздроем владеет японская компания Asahi, входящая в группу SABMiller. С ней сотрудничал турецкий концерн Efes, которому и принадлежит пивоваренный завод в Калуге.

Польский Pilsner Urquell

Кстати, с 2002 по 2011 ггг. Pilsner Urquell производили также на польском пивоваренном заводе Tychy, который напрямую входил в группу компаний SABMiller. Причины производства чешского пива в Польше были такие же, как и в отношении России. Это пиво продавалось исключительно на польском рынке.

Как объясняет пресс-атташе Пльзенского Праздроя, это сильно навредило компании. До сих пор некоторые потребители не верят, что пиво из Польши никогда не ввозилось в Чехию. Находятся также люди, которые говорят, что польский Pilsner Urquell имел другой вкус, но это на самом деле не так, – уверяет пресс-атташе.

Сравнили Pilsner Urquell из Чехии, Польши и России

Томаш Эрлих, председатель чешского Содружества любителей пива, говорит иначе. Он рассказал, что несколько лет назад его организация проводила тест, и некоторые отличия все-таки были обнаружены. 

В сравнении участвовали Pilsner Urquell из чешского Пльзеня, Польши и России. Польское пиво было немного слаще оригинала, у российского была идеальная горькость, но чуть-чуть не хватало ароматности хмеля. При этом в содружестве не считают, что производство пльзенского лагера по лицензии было достойным. А о том, что чешское пиво варят в России, многие люди даже не знали. 

При этом Эрлих говорит, что производить пиво по лицензии плохо, потому что местные предприятия нельзя заменить, хотя отличия в конечном продукте получаются минимальные.

Источник: novinky.cz

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Темы
чешское пиво пивоварни Россия Пльзень
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