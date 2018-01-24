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Что произошло с автопромом в Чехии в прошлом году

Что произошло с автопромом в Чехии в прошлом году

artyommm 351 0
Обнародованы данные об объемах выпущенной продукции автомобильных предприятий на территории ЧР.
Что произошло с автопромом в Чехии в прошлом году

Производство легковых автомобилей в Чехии за прошлый год выросло на 5% и достигло 1,414 млн транспортных средств. Это рекорд, на достижение которого повлиял в первую очередь высокий спрос в ЧР и Европе. 

Экспорт также увеличился на 5%, продажи на внутреннем рынке выросли почти на 7%. Об этом сообщает Содружество предприятий автопрома. Объемы производства подтянулись вверх, однако, случилось это только на заводе Škodа, а в других компаниях они, наоборот, немного сократились. В Чехии также вырос объем выпуска автобусов.

Крупнейший автопроизводитель Škoda Auto выпустил в прошлом году на 12% больше машин, чем годом ранее. Всего с конвейера сошло 858 103 автомобиля. 

На автомобильном заводе Hyundai в чешском городе Ношовице объемы производства, наоборот, упали на 0,5%, в результате всего было выпущено 356 700 машин. 

На предприятии TPCA в Колине, несмотря на рост в начале 2017 года, объемы сократились на 10%. В итоге с конвейера сошло только 199 078 автомобилей.

Производство автобусов в ЧР в прошлом году выросло на 5,5%, всего – 4 631 единица. Из них 89% приходится на Iveco CR, а остальные выпустила компания SOR Libchavy. 

Единственный производитель грузовых автомобилей Tatra Trucks повысил объемы производства на 12% до 1 481 транспортных средств в 2017 году.

Jawa в Чехии в прошлом году произвела 1 331 мотоцикл, и это больше на 7%, чем годом ранее. Продажи этих мотоциклов в ЧР выросли на 120%, на экспорт отправили 1 157 мотоциклов.

В текущем году аналитики прогнозируют спад экономического роста в ЧР и Европе, что отразится также и на объемах выпуска транспортных средств. 

Источник: novinky.cz

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Автомобили Чехия Промышленность ЧР статистика Skoda
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