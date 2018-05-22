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В Чехии запустили портал по продаже никому не нужного государственного имущества

В Чехии запустили портал по продаже никому не нужного государственного имущества

artyommm 1 0
Невостребованное чешскими госучреждениями имущество может купить любой желающий.
В Чехии запустили портал по продаже никому не нужного государственного имущества

Государственное управление по имущественным вопросам запустило портал, на котором проводятся аукционы по продаже не востребованного инстанциями имущества. Люди могут купить там мебель, бытовую технику и даже машину. К концу года в списке лотов может появиться даже недвижимость. На данный момент государство уже выручило на аукционе порядка 600 тысяч крон.

Если раньше, чтобы купить невостребованное государством имущество, жители Чехии должны были просматривать сотни сайтов госучреждений, то теперь ситуация изменилась. Новый портал nabidkamajetku.cz собирает все такие предложения в одном месте. 

Невостребованное имущество государство получает двумя способами: в результате конфискации либо после смерти владельца, когда нет наследников. Пока на портале предлагается только движимое имущество: мебель, картины и автомобиль. Наибольший спрос уже сложился на бытовую технику. К концу года управление обещает выставить на продажу квартиры, и 150 из них – в Праге. 

Перед тем как предложить имущество физлицам, управление должно сообщить о нем всем государственным инстанциям. Если ни одна из них не проявит к предложению интерес, тогда товары выставляют на аукцион. Участвовать в нем могут все зарегистрированные на портале пользователи. Для участия достаточно оставить о себе только базовую информацию: имя, адрес, электронная почта и номер телефона. 

С февраля на портале зарегистрировалось более 5 тыс. человек. Проведено более 400 торгов, на которых государство выручило почти 600 тыс. крон. Самым дорогом лотом, за который до сих пор идет борьба, оказался медный провод на 16 тонн. Его актуальная стоимость составляет 2 млн крон.

Источник: ihned.cz

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Темы
имущество аукционы интернет Чехия Торговля
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