Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 13 °C
Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин

Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин

artyommm 423 0
В республике построят новые полигоны, в том числе и для автомобилей BMW.
Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин

Чехия станет важным европейским центром тестирования самоуправляемых автомобилей. На пользу республики играет ее выгодное географическое расположение, при котором легковые и грузовые автомобили, а также автобусы можно тестировать в близкой удаленности не только от завода Škoda (в городе Млада-Болеслав), но также и от немецких автомобильных компаний.

Главное преимущество Чехии перед традиционным полигонами в Западной Европе заключается в том, что новые дороги будут строить на зеленых лугах, благодаря чему можно будет создать идеальную сеть дорог, удовлетворяющую потребностям при испытаниях самоуправляемых автомобилей.

За первенство будут соперничать немецкая компания BMW и чешская Accolade. BMW планирует начать работу уже в конце 2022 года. Полигон, который построит немецкий автопроизводитель, будет находиться между Соколовом и Ломнице на территории боле 500 га. Инвестиции в реализацию проекта составят около 250 млн евро (6,5 млрд крон). Accolade планирует строить возле населенного пункта Стршибро-на-Карловарску. В Миловице уже сейчас проводятся испытания Valeo.

Возле чешского города Велим появится еще один полигон, который планируется строить за государственные деньги. Усти-над-Лабем собирается тестировать автомобили прямо в городе и на магистрали D8 по направлению в Дрезден. 

Для испытаний автомобилей необходимы полигоны всех типов. Это должны быть дороги с разными видами покрытия и надежными коммуникациями, так как скоро должна появиться сеть 5G. Она станет обязательной для автомобилей на самоуправлении.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия технологии
Читайте
по теме 
Названы самые загруженные дороги в Праге
05.06.2018 10:45 Общество
Названы самые загруженные дороги в Праге
910 0
В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры
21.05.2018 14:39 Авто
В местах дорожных работ шоссе D1 в Чехии установили новые камеры
816 0
В Праге катастрофически не хватает парковок
17.05.2018 14:05 Общество
В Праге катастрофически не хватает парковок
1242 0
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
15.05.2018 14:08 Общество
Чешские школьники поцарапали 9 машин на парковке: «Было скучно»
2179 0
Последние новости:
26
июня
Чешский перевозчик откроет прямой ж/д рейс в польский Краков
26.06.2018 12:16 Общество
Чешский перевозчик откроет прямой ж/д рейс в польский Краков
904 0
Болельщиков взбесила новая форма чешской сборной по хоккею
26.06.2018 11:22 Спорт
Болельщиков взбесила новая форма чешской сборной по хоккею
672 0
25
июня
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
25.06.2018 16:07 Общество
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
1618 0
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
25.06.2018 13:21 Экономика
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
1272 0
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
25.06.2018 12:41 Общество
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
1408 0
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой
25.06.2018 12:08 Интервью
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой
1445 0
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги
25.06.2018 07:17 Общество
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги
837 0
22
июня
Качество воды в Чехии резко упало
22.06.2018 15:11 Общество
Качество воды в Чехии резко упало
2458 0
В Праге откроется Галерея украинского искусства
22.06.2018 13:09 Культура
В Праге откроется Галерея украинского искусства
1042 0
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
22.06.2018 06:32 Политика
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
2548 0


Мобильная версия