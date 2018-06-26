Из Чехии сделают главный европейский центр тестирования самоуправляемых машин

В республике построят новые полигоны, в том числе и для автомобилей BMW.

Чехия станет важным европейским центром тестирования самоуправляемых автомобилей. На пользу республики играет ее выгодное географическое расположение, при котором легковые и грузовые автомобили, а также автобусы можно тестировать в близкой удаленности не только от завода Škoda (в городе Млада-Болеслав), но также и от немецких автомобильных компаний.

Главное преимущество Чехии перед традиционным полигонами в Западной Европе заключается в том, что новые дороги будут строить на зеленых лугах, благодаря чему можно будет создать идеальную сеть дорог, удовлетворяющую потребностям при испытаниях самоуправляемых автомобилей.

За первенство будут соперничать немецкая компания BMW и чешская Accolade. BMW планирует начать работу уже в конце 2022 года. Полигон, который построит немецкий автопроизводитель, будет находиться между Соколовом и Ломнице на территории боле 500 га. Инвестиции в реализацию проекта составят около 250 млн евро (6,5 млрд крон). Accolade планирует строить возле населенного пункта Стршибро-на-Карловарску. В Миловице уже сейчас проводятся испытания Valeo.

Возле чешского города Велим появится еще один полигон, который планируется строить за государственные деньги. Усти-над-Лабем собирается тестировать автомобили прямо в городе и на магистрали D8 по направлению в Дрезден.

Для испытаний автомобилей необходимы полигоны всех типов. Это должны быть дороги с разными видами покрытия и надежными коммуникациями, так как скоро должна появиться сеть 5G. Она станет обязательной для автомобилей на самоуправлении.

Источник: novinky.cz