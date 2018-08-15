Сколько в Чехии стоят смартфоны

Аналитическая компания GfK провела обзор рынка и назвала средние цены.

Средняя цена на смартфон на чешском рынке в первом полугодии выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Сегодня купить смартфон в Чехии можно в среднем за 6 900 крон. Несмотря на подорожание, продажи устройств стремительно растут. Рынок проанализировала компания GfK.

Больше всего смартфонов в первом полугодии было продано в январе. Хуже всего продажи шли в феврале. Больше всего спрос растет на смартфоны с диагональю экрана 5,6-6 дюймов. В июне эти устройства составляли 1/4 общего объема рынка. Цены на смартфоны начинаются приблизительно с 1 000 крон. Самые дорогие модели стоят более 30 000 крон.

Дороже, например, стоит последняя версия Galaxy Note9, премьера которого состоялась на прошлой неделе. Его версия с 512 Гб продается по цене 32 490 крон. Еще больше стоит iPhone X, который поступил в продажу в Чехии с прошлого года. Эта модель обойдется в сумму около 35 000 крон.

В Чехии выросли продажи не только смартфонов, но и других портативных устройств, например, умных часов, которые можно синхронизировать с телефоном. Спрос на классические телефоны постоянно падает. Ежегодно в Чехии продается более 3,5 млн мобильных телефонов – как смартфонов, так и классических моделей.

Источник: novinky.cz