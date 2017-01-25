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Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»

Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»

Вадим Терентьев 2957 0
21 марта «Квартал-95» представит в пражском театре Hybernia свою новую программу.
Фото: https://www.facebook.com/Volodimir.Zelenskiy
Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»

Украинские юмористы из студии «Квартал-95» едут в Прагу с новой программой и сюрпризами (выступление запланировано на 21 марта 2017 года, в 19:30, в пражском театре Hybernia). Владимир Зеленский, украинский шоумен, актер и лидер студии «Квартал-95» рассказал в интервью порталу «420on.cz - Чехия Онлайн» про мир, семью, смех и патриотизм.

Вы в Чехии впервые будете выступать? Что ожидаете от чешской публики?

Да, мы впервые будем выступать в Чехии. Встретила нас Чехия хорошей погодой и думаю, что такая же погода будет и в зале. Что касается ожиданий, знаете, я знаю, что все будет хорошо. Я, честно говоря, не любитель чего-то ожидать, мы живем в такое время, когда слишком много неожиданностей, от них на душе не так хорошо и спокойно. Я знаю, что такое наша программа, для чего она. Мы людям максимально поднимаем настроение, заряжаем положительными эмоциями, особенно показывая наше творчество вживую, потому что вживую это совершенно другая история. Чешский зритель знаком с нами по ту сторону экрана и на концертах познакомится воочию с нами впервые. Мы сможем увидеть их и почувствовать. Публика в разных странах и городах абсолютно разная, не смотря на то, что мы друг друга понимаем. Всюду люди абсолютно разные, потому что, принимая ментальность той или иной страны или города где вы находитесь, чуточку остается, привкус скажем так. Вот посмотрим, каковы люди с чешским привкусом.

Расскажите о своей программе? Есть ли какая-то красная линия, которая проходит через всю программу?

Главное чтобы было смешно, это всегда номер один. Второе понятно, что мы шутим обо всем и обо всех, у нас присутствует и политический юмор, мы не стесняемся об этом говорить. Многие считают, что политический юмор это наша главная фишка, но я бы так не сказал. В нашей маленькой стране под названием «Квартал 95» мы очень свободные и демократичные, это все зрители увидят. Красную линию каждый зритель выстраивает сам для себя и, конечно же, то, что мы граждане Украины, и мы патриоты нашей страны это тоже зрители обязательно почувствуют.

У вас обычно много политического юмора. В Праге к вам придут как выходцы из Украины, так и из России. Как будете строить программу?

Мы не делим людей. Я считаю, что зал это как раз тот случай, когда происходит объединение людей. Люди, живущие в Чехии, это люди, живущие в Чехии, нам все равно откуда родом человек, из какого региона, и какой страны, из какой республики бывшего Советского Союза. Мы всем всегда рады.

Как собираетесь провести время в Праге? Будет ли у вас время погулять по городу, выпить пиво и съесть колено?

Мы еще вчера все это выполнили. Вечером мы погуляли немного по городу, сегодня утром у нас будет несколько часов обзорной экскурсии по Праге. Общие места мы уже посмотрели, Карлов мост, Вацлавская площадь и другие важные места, то, про что читали и знали, а сейчас хочется получить больше истории про прекрасную пражскую архитектуру. Пиво обязательно попьем, темного какого-нибудь Козла (прим. смеется).

Вы какое-то время назад отказались от поездок в Россию из-за ситуации в Украине. Расскажите, пожалуйста, как вы сегодня видите сложившуюся ситуацию.

Сложно об этом говорить. Мы все живет сегодня единым желанием, мечтой, чтобы все закончилось, чтобы воцарился мир в Украине. И мы думаем только об этом. Наверное, каждый человек меня поймут, любой гражданин своей страны. Когда горе в стране, то, наверное, не к месту путешествовать в Россию, ехать в Москву и делать вид, что все в порядке. Внутренне мне очень тяжело переживать, мы ведь видим, что происходит. Прежде всего, нужно оставаться человеком. А для любого человека есть какие-то моральные устои, это мать, отец, дети, жена или твоя любовь и твоя страна. И все это первично. Я человек, может быть, консервативный в этом плане, но для меня это первичные вещи, поэтому, если меня спрашивают, что для тебя ближе, Украина или что-либо, я, конечно, скажу Украина. Мне кажется, это для любого нормального человека, с нормальной моралью, патриотизм это очень важно.

 

 

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Украина концерт интервью Чехия
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