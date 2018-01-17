Звезда телеканала ТНТ Наталья Медведева о премьере в Праге: «Рассмешить зрителя сложнее, чем задуматься»

22-го марта в Праге состоится премьера комедии «Спасение Вселенной» со звездами телеканала ТНТ. Чего ждать от этого необычного проекта, нам рассказали исполнительница одной из главных ролей Наталья Медведева и продюсер спектакля Павел Пранов.

Театральную комедию «Спасение Вселенной» пражские зрители увидят впервые. Проект действительно интересный: во-первых, в центре внимания очень необычный сюжет – любовь между жителем обычной «хрущевки» и самой настоящей инопланетянкой. Во-вторых, главные роли играют звезды телеканала ТНТ.

«Это комедия о любви и о том, что настоящая любовь сметает все преграды на своем пути. Думаю, что наш спектакль будет интересен всем», – рассказывает продюсер спектакля Павел Пранов.

По словам Павла, в России спектакль могут смотреть зрители старше 16 лет, хотя ничего пошлого в пьесе нет. А идея собрать на театральной сцене актеров ТНТ возникла практически случайно.

«Так сложилось, что я был директором нескольких артистов. Во время работы я познакомился практически со всеми звездами канала ТНТ. А потом нас свела судьба с замечательным артистом Александром Коптелем. С ним-то мы и решили создать спектакль, который будет интересен людям любого возраста и пола», – говорит Павел.

Как говорит продюсер, спектакли с известными актерами ТНТ – это театр нового поколения. С академическими театрами проект не конкурирует:

«У нас вообще другая тема – наши спектакли динамичные, понятные и, конечно, очень смешные. Добавьте к этому прекрасную игру известных актеров – и получите наш продукт».

Уже сейчас интерес к спектаклю очень высокий: практически каждый день организаторы получают предложения о гастролях из разных городов и стран: от Владивостока до Америки. На очереди и Прага. Проект обещает быть очень успешным. Уже один актерский состав из звезд телеканала ТНТ и участников шоу Comedy Club и Comedy Woman стоит многого: роли исполняют Роман Юнусов, Надежда Ангарская, Олег Верещагин, Константин Маласаев.



Одну из главных ролей – инопланетянку – играет Наталья Медведева, известная актриса и телеведущая, участница команды КВН «Фёдор Двинятин», шоу Comedy Woman. Эксклюзивно для читателей портала 420on.cz Наталья рассказала о своей героине, работе над спектаклем и работе со зрителем.

https://vk.com/medvedevanataly

- Наталья, чем для вас оказался притягателен театр?

- Наверное, возможностью самовыражаться, импровизировать, общаться с живым зрителем. Это невероятное чувство, когда ты видишь их глаза и испытываешь момент настоящего.

- Как вы думаете, легче рассмешить зрителя или заставить его задуматься?

- Легче заставить задуматься, чем рассмешить. Потому что задумываются россияне гораздо чаще, это для них привычнее. А смеются гораздо реже. Как показала статистика, по количеству задорных и веселых людей мы далеко не в первых рядах. В нашей стране легче заставить заплакать, задуматься.

- Для вас имеет значение, с кем играть? Вам комфортно работать вместе с другими звездами ТНТ?

- Конечно, это имеет значение. Всегда хочется быть в комфортном коллективе, где всем по кайфу, всем классно. Чтобы никто не зажимался, чувствовал себя свободно, чтобы все друг друга уважали, любили. Это важно не только для актера, но и вообще для людей – находиться в приятной компании. К счастью, мы сейчас в таком положении и возрасте, когда можем себе позволить выступать и работать с людьми, приятными для каждого из нас. То, что это звезды ТНТ, уже второй вопрос. Я рада работать и со звездами, и просто с хорошими людьми.

- Ваш новый спектакль «Спасений Вселенной» о любви, которая преодолевает все преграды. Как вы считаете, часто ли такое встречается в жизни?

- Честно, если в жизни встречается любовь, то она изначально уже такая, ради которой люди преодолевают преграды. А если такого не происходит, то это уже не любовь.

https://vk.com/medvedevanataly

- Наталья, расскажите о вашей героине. У вас с ней много общего?

- Моя героиня – инопланетянка. Мне кажется, что в процессе постановки я вношу что-то свое в характер персонажа. Поэтому с каждым днем в ней появляются мои черты. Думаю, что в итоге у нас с ней будет много общего. Но это все равно образ, и персонаж не максимально положительный. В принципе, все герои в этой пьесе со своими пороками, и походить на них в глобальном смысле не хочется, хотя в некоторых ситуациях можно взять пример. Например, свою героиню я вижу легкой и непосредственной.

- Что вам самой больше всего нравится в этом спектакле? Почему жителям Праги стоит его посмотреть?

- В первую очередь стоит прийти посмеяться и получить заряд положительных эмоций. Вы уйдете с хорошим настроением, вдохновением, с легкостью на душе. А еще интересно посмотреть со стороны на персонажей и сделать выводы, какими не стоит быть. Хотя я не призываю задуматься – лучше всего провести хороший вечер и вдоволь насмеяться.

- Вы ждете поездки в Прагу? Бывали здесь раньше?

- Да, я была в Праге, но довольно давно. Мы с мужем приезжали сюда в новогоднюю пору, под Рождество. С удовольствием посмотрю на нее снова, иными глазами.

Спектакль «Спасение Вселенной» пройдет 22-го марта 2018 года в театре Hybernia. Билеты уже в продаже. Дополнительную информацию можно получить на сайте gastroli.cz.

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