Насилие: Куда женщинам в Чехии обратиться за помощью

Здена Прокопова – руководитель Центра «Роза», который помогает женщинам, подвергшимся какому-либо виду насилия. Она рассказала порталу 420on.cz о том, куда обратиться за помощью и как получить убежище в сложной ситуации.

Последние события в мире кино – речь о домогательствах и насилии в кинобизнесе – породили череду откровений женщин о случаях, когда им пришлось столкнуться с насилием со стороны противоположного пола.

В Чехии есть множество организаций, помогающих женщинам, столкнувшимся с каким-либо видом насилия. Они предоставляют социальную, психологическую и юридическую помощь, являясь зачастую единственной для женщины возможностью выпутаться из сложной жизненной ситуации. 420on.cz поговорил об этом с социотерапевтом, руководительницей Центра «РОЗА» (ROSA-centrum) Зденой Прокоповой (Zdena Prokopová) и выяснил, какую помощь организация оказывает женщинам, растет ли количество обращений и могут ли иностранки стать клиентками центра.

- Расскажите, пожалуйста, об истории центра «РОЗА». Как давно она началась и какую помощь вы оказываете?

- Меня зовут Здена Прокопова, я представитель организации Rosa. Эту организацию мы основали с госпожой Марией Вавроньовой почти 25 лет назад. Мы зарегистрировали две социальные службы: информационный и консультационный центр, в котором сейчас находимся, и секретный дом-убежище. Консультационный центр помогает женщинам, ставшими жертвами домашнего насилия: психического, физического, экономического. Мы работаем только по предварительной договоренности для обеспечения безопасности центра, поэтому и вы (госпожа Прокопова обращается к автору статьи – прим.ред.) должны были сначала рассказать о себе и позвонить в дверь; здесь также ведется видеосъемка.

Мы действительно стараемся помочь обращающимся к нам женщинам, поэтому консультации проходят часто. Мы оцениваем, насколько небезопасна та или иная ситуация и, исходя из этого, советуем, что можно сделать: к кому обратиться, какие есть законные решения. У нас работают социальные работники с высшим образованием, психолог, которая руководит информационным центром, и юрист.

В 1998 году начал свою работу первый в Чешской Республике дом-убежище, местоположение которого, разумеется, держится в строгом секрете. Женщины, которые находятся в небезопасной ситуации, могут жить в нем спокойно и чувствовать себя под защитой. В доме им помогают социальные работники, т.е. это не только «крыша над головой», но и место, где женщинам, которые обычно приходят туда без денег и с большими проблемами со здоровьем, оказывают поддержку.

В доме находятся женщины с детьми и без, разного возраста: иногда случается так, что к нам обращается женщина, дети которой уже выросли, и она ищет поддержки и защиты от супруга, с которым прожила долгие годы. Помимо дома мы имеем и две секретные квартиры.

Также мы занимаемся тем, что обучаем социальных работников, медсестер, полицейских, ведем курсы в школах, издаем различные материалы по данной теме. У нас есть два сайта: rosa-os.cz и stopnasili.cz, где можно об этом узнать больше.

- Как много женщин к вам обращается в последнее время? Увеличилось или уменьшилось количество обращений?

- Количество обращений увеличивается. Я думаю, это не связано с тем, что насилие процветает, а скорее с тем, что об этой теме говорят в обществе, и женщины перестают стесняться признаваться в такой проблеме. Особенно это касается девушек.

По данным 2003 года, которые предоставила Академия наук Чешской Республики, 38% женщин сталкивались в жизни с какой-либо из форм домашнего насилия. В 2013 году были получены новые данные, анализом и сбором которых занималось агентство FRA (Агентство Европейского союза по основным правам – прим.ред.). В них сообщалось, что 32% женщин в Чешской Республике столкнулось с физическим и сексуальным насилием и 47% — с психическим. Это очень интересное исследование, которое проводилось во всех странах ЕС. Этими цифрами мы не сильно отличаемся от зарубежья: в Германии и Австрии каждая четвертая женщина сталкивается с какой-либо из форм насилия, в Словакии – каждая пятая.

- Расскажите о том, какой помощи могут ждать от организации женщины, которые приходят к вам, наверное, чаще всего с ребенком и наскоро собранным чемоданом?

- Это не совсем так происходит (госпожа Прокопова улыбается). Мы всегда просим записываться на прием заранее, это связано вопросами безопасности самих женщин и работников организации. Можно позвонить либо на SOS-линию, которую веду я: 602 246 102, либо по номеру организации. Мы выясняем, насколько опасна ситуация, в которой она находится, угрожает ли ей что-то, затем выбираем дату консультации. К сожалению, у нас нет возможности немедленно принять женщину. Далее мы рассказываем о нашей деятельности и возможностях. Многие клиентки не понимают, что находятся в нездоровой семейной обстановке, поэтому каждая должна ознакомиться с кругом насилия (представлен на фото – прим.ред.).

Если выяснится, что женщине грозит опасность, то она, разумеется, имеет возможность незамедлительно встретиться с заведующей дома-убежища. В данном случае действуют определенные стандарты: женщина знакомится с правилами этого дома, подписывает договор. Так как у нас нет средств на содержание такого дома, то находящиеся в нем клиентки платят за пребывание небольшую плату — в районе 70-90 крон за день. Подчеркну: мы не сможем в тот же день заселить женщину в этот дом — по закону, обратившаяся за помощью должна иметь подтверждение от врача об отсутствии заболеваний.

В кризисной ситуации помогут организации Proxima Sociale: www.proximasociale.cz и Acorus: www.acorus.cz. Важно знать, что перечисленные центры предоставляют помощь только на 5 -7 дней, а у нас женщина получает долговременное укрытие. Таким образом, женщина, оказавшаяся в тяжелой ситуации, может некоторое время пребывать в домах перечисленных организаций, а потом, после соблюдения некоторых формальностей, — перейти к нам.

Напомню, что если полиция получит данные о том, что в семье случается какое-либо насилие, то она имеет право выселить инициатора неблагоприятной ситуации из дома на 10 дней. Человек обязан отдать ключи, он не имеет права приближаться к своему партнеру и детям. В этот период женщина может обдумать дальнейший план действий: обратиться к нам в центр и попросить укрытие или пойти в суд, который может продлить срок наказания партнеру до полугода.

- Могут ли к вам обратиться иностранки? Были ли в вашей практике такие случаи?

- Конечно, иностранки также могут обратиться к нам за помощью, но здесь есть очень важный момент — владеют ли они чешским языком. У нас есть коллега, которая говорит по-английски, однако она не может быть еще и постоянным переводчиком, потому что и так выполняет много работы. В нашем доме сейчас проживает иностранка, которая не говорит по-чешски, и это большая проблема.

Хочу отметить, что по закону № 108/2006 («Закон о социальных службах» - прим.ред.), нахождение в доме-убежище должно составлять не более одного года. Это связано с предупреждением злоупотребления низкой платой за пребывание в таком доме.

У нас были и клиентки из стран бывшего Советского союза, которые вышли замуж за чехов и столкнулись с насилием.

- Госпожа Прокопова, вы следите за тем, как складывается жизнь у ваших клиенток?

- Разумеется! С женщинами, побывавшими в доме-убежище, мы поддерживаем более близкий контакт. Обычно они нам звонят, пишут в социальных сетях или как-то дают знать о том, что с ними все хорошо: они развиваются в профессии, выходят замуж и живут счастливо в новом браке. Но никто на этом не настаивает, хотя для нас очень важно знать, как они поживают, чтобы видеть, что работа, которую мы выполняем, не напрасна.

Для справки: - В 2017 году в центр «РОЗА» за консультацией обратилось 345 новых клиенток и 1 295 уже обращавшихся - В доме центра находилась 21 женщина и 22 ребенка - Сотрудники организации ответили на 894 электронных письма, 779 звонков на кризисной телефонной линии и 397 звонков на SOS-линию мобильного телефона.

Куда еще может обратиться женщина:

Bílý Kruh Bezpečí: www.bkb.cz — помощь жертвам криминальных преступлений

Acorus: www.acorus.cz — помощь жертвам домашнего насилия

SIMI: www.migrace.com — социальная и юридическая помощь иностранцам в Чехии

ProFem: www.profem.cz — юридическая помощь женщинам, столкнувшимся с домашним и сексуальным насилием

От автора материала: цель интервью — исключительно предоставление информации нуждающимся в помощи женщинам.