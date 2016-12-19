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В Чехии не могут разобраться, имеют ли иностранки право на аборт

В Чехии не могут разобраться, имеют ли иностранки право на аборт

artyommm 840 0
Чешская палата врачей считает, что доктора, согласно закону, не имеют права прерывать беременность у иностранок, временно проживающих в республике, в том числе и гражданкам стран ЕС.
В Чехии не могут разобраться, имеют ли иностранки право на аборт

Министерство здравоохранения и Чешская палата врачей не могут договориться относительно вопроса о том, может ли чешский врач в чешской больнице прервать беременность у иностранки. Пока чиновники утверждают, что женщины из стран ЕС могут рассчитывать на подобное медицинское вмешательство в Чехии. Но профессиональный союз врачей говорит, что специалисты могут понести за подобные действия уголовное наказание.

Больницы ссылаются на действующий закон, принятый в 1986 году, согласно которому чешским врачам запрещено прерывать беременность иностранных гражданок, которые проживают в Чехии временно. Согласно статистике, ежегодно аборт в ЧР делает более 100 женщин, приехавших из-за границы. Имеют ли право иностранки на аборт в республике, высшие органы власти пока так и не смогли договориться.

«Чешская палата врачей, опираясь на информацию от своих юристов, однозначно не рекомендует докторам и медицинскому персоналу искусственным путем прерывать беременность у иностранок», – сообщает пресс-атташе организации Михал Сойка. По его словам, врачу может угрожать от одного до пяти лет тюрьмы или запрет на осуществление деятельности.

Заместитель по юридическим вопросам Министерства здравоохранения Радек Полицар придерживается противоположной точки зрения: «Чешский закон об искусственном прерывании беременности запрещает оказание медицинской услуги иностранкам, которые находятся в Чехии только временно. Он не распространяется на гражданок ЕС».

Каждый гражданин ЕС имеет право на свободное перемещение и проживание на территории государств, входящих в союз. В связи с этим иностранки в Чехии не должны получать специальные разрешения на проживание в республике. В таком случае речь идет об особом исключении в законе.

Министерство здравоохранения хочет опубликовать рекомендацию, в которой будет сказано, что чешские врачи могут прерывать беременность по заявлению иностранок. Чешская палата врачей считает, что для этого необходимо внести поправку в закон, касающийся абортов.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
иностранцы Медицина и фармацевтика Чехия врачи Беременность
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