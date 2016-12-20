Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
Чехия повышает меры безопасности в связи с трагедией в Берлине

Чехия повышает меры безопасности в связи с трагедией в Берлине

Vlada Marsheva 1379 0
19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. Чехия выражает соболезнования погибшим и повышает меры безопасности.
Фото: http://www.reuters.com/, Pawel Kopczynski
Чехия повышает меры безопасности в связи с трагедией в Берлине

В связи с нападением в Берлине чешская полиция усилила меры безопасности в местах высокой концентрации людей. В социальной сети «Твиттер» об этом сообщил министр внутренних дел Милан Хованец.

 

 

Министр пообещал, что к утру вторника на чешских улицах будет больше вооруженных полицейских. Кроме того, сегодня в Чехии пройдет собрание новостной группы, которая примет решение, нужно ли повышать уровень опасности террористического нападения. Хованец не исключил, что к патрулированию улиц могут подключить и военных в случае повышения угрозы.

Вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция. По информации The Washington Post, ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (официально эта информация не подтверждена). Полиция Берлина пока не назвала случившееся терактом, подчеркивая, что мотивы водителя еще не выяснили. Сегодня в "Твиттере" появилось сообщение о том, что полицейские предполагают, что водитель мог сделать это умышленно.

 

Немецкие СМИ информировали, что за рулем грузовика находился мужчина, который, вероятно, приехал в Германию как беженец из Афганистана или Пакистана. Также в грузовике полицейские нашли мертвого мужчину, который был гражданином Польши. Министр внутренних дел ЧР Милан Хованец сообщил, что Чехии известно имя водителя грузовика. Чешские секретные службы проверяют, мог ли он быть каким-либо образом связан с Чехией. 

На сегодняшний день количество погибших в трагедии достигло 12 человек. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести. Нельзя исключить, что число жертв теракта еще возрастет, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил соболезнования родственникам погибшим в трагедии.

 

К соболезнованиям присоединились некоторые другие члены чешского правительства. Соботка также подтвердил, что меры безопасности в Чехии повысят.

Полиция призвала жителей Берлина не выходить из своих домов и, прежде всего, не ходить на место происшествия. Свидетелей попросили предоставить информацию, фотографии и видео о случившемся. Рождественскую ярмарку, где произошла трагедия, закрыли.

Рассказать всем:
Темы
терроризм Германия Чехия
Читайте
по теме 
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
296 0
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
21.12.2016 15:19 Общество
Реакция на Берлин: в Чехии на рождественских рынках стали использовать бетонные ограждения
1047 0
Опрос: России чехи боятся меньше, чем терактов и изменений климата
21.12.2016 10:46 Общество
Опрос: России чехи боятся меньше, чем терактов и изменений климата
513 0
В Турции задержали чехов, которые помогали курдам в борьбе с Исламским государством
17.11.2016 11:53 Общество
В Турции задержали чехов, которые помогали курдам в борьбе с Исламским государством
546 0
Последние новости:
22
декабря
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
22.12.2016 14:57 Общество
Чешская полиция занялась зачисткой Вацлавской площади в Праге
203 0
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
22.12.2016 13:03 Общество
Чешских наркоманов в Канаде представили агрессивными мигрантами-насильниками
316 0
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
22.12.2016 12:31 Общество
IKEA просит подростков прекратить оставаться в магазинах на ночь
456 0
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
22.12.2016 11:44 Политика
Более 16 тысяч чехов подключились к игре по выбору нового президента
255 0
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
22.12.2016 10:46 Общество
На пражской кольцевой автовоз сгорел вместе с машинами
316 0
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
22.12.2016 10:07 Экономика
Большинство чешских банков в канун Рождества и Нового года закроются
359 0
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
22.12.2016 08:45 Политика
Сотрудники посольства США в Чехии спели чехам песню к Рождеству: видео
323 0
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
22.12.2016 08:14 Общество
Повышенные меры безопасности продлятся в Чехии до конца года
296 0
21
декабря
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
21.12.2016 16:46 Экономика
Škoda обеспечивает трамваями Финляндию
432 0
В Чехию возвращаются туристы из России
21.12.2016 16:03 Общество
В Чехию возвращаются туристы из России
1179 0



Мобильная версия