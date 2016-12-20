Чехия повышает меры безопасности в связи с трагедией в Берлине

19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. Чехия выражает соболезнования погибшим и повышает меры безопасности.

Фото: http://www.reuters.com/, Pawel Kopczynski

В связи с нападением в Берлине чешская полиция усилила меры безопасности в местах высокой концентрации людей. В социальной сети «Твиттер» об этом сообщил министр внутренних дел Милан Хованец.

Po dohodě s prezidentem PČR s okamžitou platností ještě více posilujeme bezpečnostní opatření u míst s vysokou koncentrací osob — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 19 декабря 2016 г.

Министр пообещал, что к утру вторника на чешских улицах будет больше вооруженных полицейских. Кроме того, сегодня в Чехии пройдет собрание новостной группы, которая примет решение, нужно ли повышать уровень опасности террористического нападения. Хованец не исключил, что к патрулированию улиц могут подключить и военных в случае повышения угрозы.

Вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция. По информации The Washington Post, ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (официально эта информация не подтверждена). Полиция Берлина пока не назвала случившееся терактом, подчеркивая, что мотивы водителя еще не выяснили. Сегодня в "Твиттере" появилось сообщение о том, что полицейские предполагают, что водитель мог сделать это умышленно.

Немецкие СМИ информировали, что за рулем грузовика находился мужчина, который, вероятно, приехал в Германию как беженец из Афганистана или Пакистана. Также в грузовике полицейские нашли мертвого мужчину, который был гражданином Польши. Министр внутренних дел ЧР Милан Хованец сообщил, что Чехии известно имя водителя грузовика. Чешские секретные службы проверяют, мог ли он быть каким-либо образом связан с Чехией.

На сегодняшний день количество погибших в трагедии достигло 12 человек. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести. Нельзя исключить, что число жертв теракта еще возрастет, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка выразил соболезнования родственникам погибшим в трагедии.

Vyjadřuji soustrast pozůstalým po obětech berlínského útoku a také solidaritu německé vládě. Je mi nesmírně líto zmařených životů. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 19 декабря 2016 г.

К соболезнованиям присоединились некоторые другие члены чешского правительства. Соботка также подтвердил, что меры безопасности в Чехии повысят.

Полиция призвала жителей Берлина не выходить из своих домов и, прежде всего, не ходить на место происшествия. Свидетелей попросили предоставить информацию, фотографии и видео о случившемся. Рождественскую ярмарку, где произошла трагедия, закрыли.