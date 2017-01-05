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В Праге стало больше возможностей зарядить телефон на улице

В Праге стало больше возможностей зарядить телефон на улице

Vlada Marsheva 496 0
В городе появились современные устройства для зарядки телефонов: еще больше необычных зарядных станций будет весной.
Фото: jeshoots.com, Jan Vašiček
В Праге стало больше возможностей зарядить телефон на улице

Возле станции метро «Градчанска» в Праге 6 появились необычные устройства, напоминающие пальму или сушилку для белья. Это солярные зарядные станции, от которых через USB-кабель можно зарядить мобильный телефон или другой гаджет.

«Подобные устройства уже используют в развитых зарубежных столицах: например, в Дубае. Такая станция позволяет прохожим зарядить смартфон или ноутбук, к примеру, во время ожидания транспорта. На месте работает и бесплатный wi-fi», – рассказывает пресс- секретарь Праги 6 Мартин Чуравы.

Фото: twitter.com, @denikmetro, солярная зарядная станция возле метро "Градчанска" в Праге

Еще один экземпляр такой станции установлен на Ладронке. По информации Metro.cz, к нему уже проявляют интерес местные жители. Некоторые даже оставляют телефон заряжаться, пока обедают в ближайших ресторанах.

Весной современные зарядные станции планируют дополнить лавками и установить их в других районах Праги: например, в Центральном парке Праги 13 или в Малешицком парке в Праге 10.

Несколько похожих устройств тестирует и компания Ropid: в автобусах и аэропорту. Автобусы с USB-розетками уже ездят по пригородным маршрутам, а в ближайшие годы их должно стать больше.

В ближайшее время еще одной возможностью зарядить телефон на улице в Праге станут умные лавки. Их прототип 2 года назад представили у Национальной технической библиотеки. Теперь мэрия собирается разместить такие лавки по всей столице. В конце января Прага выпишет тендер – и уже весной первые умные лавки должны будут появиться в общественных местах. На них будут установлены солярные панели и USB-коннекторы для зарядки портативных устройств.

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Темы
мобильный телефон технологии Прага
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