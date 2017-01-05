В Чехию переехала опасная христианская секта из Германии

Члены секты считают, что в Чехии для них более благоприятные условия. В Германии их преследовали по закону за жестокое обращение с детьми.

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Члены опасной христианской секты «Коммуна двенадцати племен», которых преследовала полиция в Германии, в начале 2017 года переехали в Чехию. Об этом сообщили немецкие СМИ. По их информации, в Германии не осталось ни одного члена секты.

Социальные службы Германии следили за сектой, так как ее члены отказывались отправлять детей в школы и использовали противоречивые методы воспитания, включая физические наказания. Немецкая полиция провела секретное расследование, во время которого было заснято на пленку, как члены Коммуны двенадцати племен ежедневно секли детей розгами даже за незначительные провинности. В сообществе считается, что порка помогает изгнать из детей дьявола.

Из-за жестокого обращения в сентябре 2013 года у членов секты отобрали 40 детей. В июне прошлого года преподавательницу секты осудили на 2 года тюрьмы за тиранию учеников.

Уже после вмешательства немецкой полиции в 2013 году некоторые сектанты переехали в Чехию, где открыли собственную ферму под Кладно. Они заявили, что решили покинуть Германию навсегда.

Теперь здание бывшего баварского монастыря, в котором раньше обитали оставшиеся члены Коммуны двенадцати племен, окончательно опустело. Один из сектантов рассказал журналистам, что все сообщество уехало. Чешский филиал Коммуны двенадцати племен заявил, что связаться с переехавшими членами сообщества пока невозможно.

Сектанты считают, что в Чехии смогут жить по своим законам. Немецкое издание Augsburger Allgemeine объясняет это тем, что в ЧР при определенных условиях можно обучать детей дома, а родителям не запрещено законом применять физические наказания.

Коммуна двенадцати племен возникла в 70-е годы прошлого века в США. Ее члены живут по Библии, сами выращивают овощи и фрукты, содержат сельскохозяйственных животных и придерживаются строгой иерархии в своем обществе. В Германии сектанты обосновались в начале 90-х. В свое время немецкое сообщество насчитывало 140 человек.

Источник: ČTK