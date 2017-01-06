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В Праге появится сервис почасовой аренды отелей

В Праге появится сервис почасовой аренды отелей

Vlada Marsheva 448 0
В 2017 году в Праге начнет работать успешный стартап Dayuse, через который гостиницы сдают номера на несколько часов.
Фото: pixabay.com
В Праге появится сервис почасовой аренды отелей

Днем номера в большинстве отелей остаются пустыми, поэтому многие гостиницы предлагают желающим заселиться на несколько часов по выгодной цене.Такой услугой пользуются люди, которым нужно скоротать время ожидания самолета или поезда. Иногда номера снимают и для романтических свиданий.

Услуга получила широкое распространение на Западе, но в Чехии снять номер на час пока можно только в двух гостиницах. Однако все должно измениться с приходом успешного французского стартапа Dayuse в Прагу в первой половине 2017 года. Информацию об этом подтвердили представители компании изданию HN.

Сервис Dayuse работает в 16 странах мира. Во Франции к нему подключилось уже 600 отелей. После террористических нападений в страну стало ездить меньше туристов: гостиницы терпят убытки, а почасовая сдача помогает уменьшить потери хотя бы на 10%.

Услуга пользуется спросом, так как благодаря ей снять шикарный номер можно по выгодной цене. Например, в отеле Marriott Opera Ambassador в центре Парижа хороший номер с 11 до 4 часов дня можно снять всего за 99 евро, в то время как на ночь тот же номер обойдется в 800 евро.

В Праге номер на несколько часов можно снять, например, в отеле 987 у Главного вокзала. По словам директора отеля Нади Некоранцовой, спрос на услугу пока невелик. С ноября гостиница сдавала на короткое время только 10 номеров. Так как цены на отели в Праге довольно низкие, скидка для дневных гостей в этом отеле составила всего пару евро.

Источник: ihned.cz

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Темы
гостиницы стартапы Туризм Прага
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