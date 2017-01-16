Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями

Чешские ученые первыми обнаружили личинки паразитических плоских червей в лососе с Аляски. Об открытии сообщил канал CNN.

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Чешские ученые нашли в тихоокеанском лососе с Аляски личинки ленточного червя, который может паразитировать и в организме человека. Заразиться этим паразитом можно, съев незамороженное мясо лосося без тепловой обработки. Самый большой риск представляют суши и сашими.

Открытие сделали ученые из Биологического центра Академии наук ЧР в Ческе-Будеевице. До сих пор ленточный червь был обнаружен только у рыбы, пойманной на тихоокеанском побережье Азии. Об открытии чехов информировал и новостной канал CNN.

«В 2012 году мы с коллегой Микулашем Оросом с Кафедры паразитологии в Кошице отправились на Аляску, чтобы заняться поиском личинок ленточных червей в тихоокеанских лососях. Нам удалось найти рыбу, зараженную плоскими паразитами цестодами», – прокомментировал паразитолог Роман Кухта, который руководил командой ученых.

Через рыбу, приготовленную без тепловой обработки, ленточный червь может перейти и в организм человека. Самым распространенным способом заражения называют потребление традиционных японских блюд с рыбой (суши, сашими).

Кухта не исключает, что тихоокеанский лосось мог заразить и жителей Чехии:

«Эту рыбу не всегда продают замороженной, поэтому заразиться ленточными червями можно и через лосося, купленного в магазине. Но я хочу обратить внимание на то, что такой вид паразитов не представляет большой опасности для человека, и 99% людей даже не знает, что он живет в их организме».

Ленточный червь. Фото: Биологический центр Академии наук ЧР.

Но в некоторых случаях паразиты могут принести человеку проблемы. Например, болезнь дифиллоботриоз, которая сопровождается болью в животе, тошнотой, отрыжкой, диареей, повышенной утомляемостью и другими симптомами. Иногда ленточные черви вызывают и тяжелые осложнения. Особенно это вид паразитов опасен для людей с какими-либо заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ученые успокаивают чехов тем, что местные повара в большинстве случаев готовят суши с лососем из Атлантического океана или из рыб, которых разводят в искусственных условиях. В таких рыбах паразиты не обнаружены.

Ленточные черви обитают и в европейских рыбах. В Чехии и Словакии единственный случай заражения зарегистрирован в 60-е годы прошлого века. Тогда паразитом заразился словацкий рыбак. Областями распространения паразитов в Европе считаются северная Италия, Швейцария, а также альпийские озера во Франции и Скандинавии, где цестоды обитают в окунях и щуках.

Источник: aktualne.cz