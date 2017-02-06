Скандальный чешский скульптор Давид Черны все-таки заплатит за оскорбления

Верховный суд отверг обжалование известного художника, в результате тому придется выплатить компенсацию истцу.

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Художник Давид Черны (David Černý) окончательно проиграл суд с экс-директором Национальной галереи Миланом Книжаком. Верховный суд отверг его обжалование, поэтому решение городского суда должно вступить в силу. Художнику придется заплатить Книжаку 100 тысяч крон за оскорбление, которое он произнес в адрес бывшего руководителя галереи в документальной передаче Чешского телевидения.

Верховный суд рассматривал обжалование в третий раз. До этого он два раза возвращал дело об оскорблении в городской суд Праги. В итоге Черны все-таки проиграл. Инцидент произошел в 2011 году, когда Давид Черны в телевизионном документальном фильме произнес в адрес Милана Книжака нецензурные слова (kr*plo*dní č*rá*). Экс-директор галереи подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства.

Изначально Милан Книжак хотел получить 150 тысяч крон от художника и полмиллиона крон от Чешского телевидения. Он также требовал извинений, что обе причастные стороны в прошлом уже сделали. Суды позже решили, что телевидение не должно выплачивать компенсацию потерпевшему и что Книжак может требовать ее только с Черны.

Книжак и Черны уже давно находятся в накаленных отношениях. В 2000 году художник отказался принимать Премию Йиндржиха Халупецкого в Национальной галерее до тех пор, пока ее будет возглавлять Книжак. В итоге премию вручал президент Вацлав Гавел, который специально вышел на тротуар перед Выставочным дворцом.

Источник: ceskatelevize.cz