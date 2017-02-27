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В Чехии разыскивают центральных фигур русскоязычной мафии

В Чехии разыскивают центральных фигур русскоязычной мафии

Андрей 1349 1
Словакия выдала международный ордер на арест руководителя банды, вымогавшей деньги у бизнесменов.
В Чехии разыскивают центральных фигур русскоязычной мафии

Два года назад чешская юстиция окончательно проиграла борьбу за то, чтобы посадить в тюрьму Армена Андраника Согояна, осужденного в Чехии за заказное убийство. Исполнитель тогда ошибся, и жертве удалось выжить. 

Убить должны были Армана Ахароняна, который, по информации полиции, сегодня является центральной фигурой в русскоязычном пространстве в Центральной Европе. Он может по-прежнему находиться в Чехии, и сейчас на основании международного ордера на арест от Словакии его разыскивает полиция.

Армана Ахароняна должны были убить в 2007 году, но вместо него погиб другой человек, который не имел ничего общего с русскоязычным преступным миром. В настоящее время Ахаронян продолжает играть важную роль в мафии. Его розыском занимается словацкая полиция, по информации которой Ахаронян возглавлял банду. Она выбирала жертв среди бизнесменов и вымогала у них деньги по несуществующим долгам. На Ахароняна был выдан европейский ордер на арест за ограничение чужой свободы и вымогательство.

Ахаронян последние несколько лет проживал в Праге, где появлялся по пяти разным адресам. Официально он был зарегистрирован в панельном доме в Праге 4. По словам соседей, он иногда там появлялся, забирал почту. Но, после того как его начала разыскивать словацкая полиция, он исчез.

Международный ордер на арест выдан и на Армена Согояна, известного вора в законе. Когда-то ему удалось ускользнуть от полиции, которая задержала его после неудачного убийства. Тогда жертвой вместо Ахароняна стал водитель тогдашнего главы Sazka. Суд в результате объявил его виновным в организации убийства. 

И хотя Согояна арестовали в Армении, позже его все-таки отпустили на свободу. Армения не подписывала с Чехией соглашение о выдаче преступников, и поэтому ереванский суд отказался продлить арест Согояна по той причине, что из Праги не были присланы необходимые документы. Позже армянское Министерство юстиции отказалось также принять приговор чешского суда.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
полиция Словакия Чехия русскоговорящие
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