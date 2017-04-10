Чешскую черешню признали лучшей в мире

Работу чешских селекционеров высоко оценивают во всем мире. Чешская черешня Tamara была признана в США одной из самых качественных из всех существующих ягод этого вида.

Чешские садоводы и селекционеры выводят сорта плодовых деревьев, которые высоко оценивают во всем мире. По словам эксперта из Исследовательского и селекционного центра Яна Блажека, Чехия поддерживает современный мировой тренд, направленный на повышение качества фруктов.

На данный момент самым распространенным фруктом в Чехии остаются яблоки. Они лидируют по объемам продукции и потребления. Чешские яблоки отличает внешняя привлекательность, долгий срок годности и высокие вкусовые качества.

Вмешательство в генетическую информацию отдельных видов плодовых деревьев пока остается в будущем чешского садоводства. На данный момент селекционные технологии ориентируются на сорта с высоким урожаем. По словам Блажека, максимум 5 распространенных сортов яблок занимают 75% продукции в ЕС. Самые популярные из них – Golden Delicious и Gala.

Также чешские садоводы достигли успехов в выведении сортов слив и черешни. Сорт Tamara получил патент в США как самая качественная черешня в мире. Эти сортом интересуется Чили и другие страны.

Источник: Rozhlas.cz