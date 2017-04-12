В Великий четверг чешские рестораны предложат зеленое пиво

В Великий четверг, 13 апреля, в Чехии уже по традиции принято пить зеленое пиво. Завтра его будут предлагать вместе с праздничными блюдами многие заведения.

Фото: Ирина Гордон, зеленое пиво

Завтра наступает Великий четверг (Zelený čtvrtek) Страстной недели перед Пасхой. В этот день чешские пивоварни уже по традиции варят для всех желающих специальное пасхальное пиво зеленого цвета. Его готовят в Чехии только по двум поводам: на ирландский праздник День святого Патрика и к Великому четвергу, который чехи называют Зеленым.

Зеленое пиво, которое на данный момент варят десятки чешских пивоварен, включая крупнейших производителей, отличается от обычного не только по цвету, но и по вкусу и аромату. В нем чувствуется привкус трав, среди которых – необычные растения, произрастающие, например, в Ирландии.

фото: Ирина Гордон

Первым такое пиво приготовила чешская пивоварня Starobrno еще в 2006 году. Рецепт создал пивовар Питер Гаускрехт вместе с коллегами. Он смешал воду с моравским ячменным солодом, жатецким хмелем и травами. Известно, что в первое зеленое пиво была добавлена и крапива. А вот главный ингредиент, который и придает пиву зеленый цвет и характерный весенний аромат, оставляют в секрете.

По словам маркетолога пльзенской мини-пивоварни Purkmistr Петра Мича, сначала чехи боялись пить зеленое пиво, но потом полюбили его, и в прошлом году успех напитка был грандиозным: пивоварням даже пришлось доваривать новое пиво, так как все запасы мгновенно закончились.

фото: Ирина Гордон

Попробовать пасхальное зеленое пиво и традиционные праздничные блюда завтра можно будет во многих пивных ресторанах и мини-пивоварнях Праги и других городов Чехии.