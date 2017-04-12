Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 13 °C
В Великий четверг чешские рестораны предложат зеленое пиво

В Великий четверг чешские рестораны предложат зеленое пиво

Vladislava M 144 0
В Великий четверг, 13 апреля, в Чехии уже по традиции принято пить зеленое пиво. Завтра его будут предлагать вместе с праздничными блюдами многие заведения.
Фото: Ирина Гордон, зеленое пиво
В Великий четверг чешские рестораны предложат зеленое пиво

Завтра наступает Великий четверг (Zelený čtvrtek) Страстной недели перед Пасхой. В этот день чешские пивоварни уже по традиции варят для всех желающих специальное пасхальное пиво зеленого цвета. Его готовят в Чехии только по двум поводам: на ирландский праздник День святого Патрика и к Великому четвергу, который чехи называют Зеленым.

Зеленое пиво, которое на данный момент варят десятки чешских пивоварен, включая крупнейших производителей, отличается от обычного не только по цвету, но и по вкусу и аромату. В нем чувствуется привкус трав, среди которых – необычные растения, произрастающие, например, в Ирландии.

 

фото: Ирина Гордон

 

Первым такое пиво приготовила чешская пивоварня Starobrno еще в 2006 году. Рецепт создал пивовар Питер Гаускрехт вместе с коллегами. Он смешал воду с моравским ячменным солодом, жатецким хмелем и травами. Известно, что в первое зеленое пиво была добавлена и крапива. А вот главный ингредиент, который и придает пиву зеленый цвет и характерный весенний аромат, оставляют в секрете.

По словам маркетолога пльзенской мини-пивоварни Purkmistr Петра Мича, сначала чехи боялись пить зеленое пиво, но потом полюбили его, и в прошлом году успех напитка был грандиозным: пивоварням даже пришлось доваривать новое пиво, так как все запасы мгновенно закончились.

 

фото: Ирина Гордон

 

Попробовать пасхальное зеленое пиво и традиционные праздничные блюда завтра можно будет во многих пивных ресторанах и мини-пивоварнях Праги и других городов Чехии.

Рассказать всем:
Темы
чешское пиво пивоварни Пасха Чехия
Читайте
по теме 
Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя
04.04.2017 10:13 Общество
Чешский суд решил, что за выпитое на работе пиво увольнять нельзя
21854 0
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
15.03.2017 13:56 Общество
Чехи впервые изменили свои пивные предпочтения
1381 0
Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе
24.02.2017 11:42 Культура
Папе римскому отправят колокол с чешским пивом в составе
648 0
За кражу ящика с пустой пивной тарой чеху грозит три года тюрьмы
20.01.2017 18:05 Общество
За кражу ящика с пустой пивной тарой чеху грозит три года тюрьмы
1039 0
Последние новости:
12
апреля
На Пасху на улицы Праги вернутся полицейские с автоматами
12.04.2017 14:59 Общество
На Пасху на улицы Праги вернутся полицейские с автоматами
76 0
Чешским семьям с детьми повысят родительские пособия
12.04.2017 11:58 Экономика
Чешским семьям с детьми повысят родительские пособия
162 0
Юристка в Чехии не вынесла повышения коллеги и 3 года травила ее слабительным
12.04.2017 11:30 Общество
Юристка в Чехии не вынесла повышения коллеги и 3 года травила ее слабительным
519 0
Чехия подписала документ против нарушения прав человека в Китае и никому об этом не рассказала
12.04.2017 10:54 Политика
Чехия подписала документ против нарушения прав человека в Китае и никому об этом не рассказала
215 0
Как чешские магазины будут работать на Пасху
12.04.2017 10:52 Общество
Как чешские магазины будут работать на Пасху
423 0
Прага собирается поучиться у Шанхая управлению городом
12.04.2017 09:49 Общество
Прага собирается поучиться у Шанхая управлению городом
169 0
Отделение МВД для иностранцев в Праге 6 переедет из-за жалоб местных жителей
12.04.2017 09:07 Общество
Отделение МВД для иностранцев в Праге 6 переедет из-за жалоб местных жителей
516 0
Пражане возмущены: Арендные квартиры для нуждающихся заняли судьи
12.04.2017 09:01 Общество
Пражане возмущены: Арендные квартиры для нуждающихся заняли судьи
423 0
11
апреля
Бежавший в Чехию блогер попросил разрешения посетить Россию
11.04.2017 15:26 Общество
Бежавший в Чехию блогер попросил разрешения посетить Россию
1244 0
Чехия выделит десятки миллионов крон на покупку современного искусства
11.04.2017 15:09 Культура
Чехия выделит десятки миллионов крон на покупку современного искусства
309 0


Мобильная версия