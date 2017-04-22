Полиция раскрыла бордель в съемной квартире в центре Праги

Обвинения в сутенерстве предъявлены 4 женщинам. Им может грозить до 8 лет тюрьмы.

Полицейские раскрыли публичный дом в Праге 3, обвинение в сутенерстве предъявлено 4 женщинам. По словам криминалистов, в «заведении» работало не менее 15 проституток, которые отдавали половину заработка хозяйкам.

Женщины, которые занимались сутенерством, были задержаны в нескольких разных местах в Чехии. Если будет доказано, что они входили в организованную преступную группу, то всем будет грозить до 8 лет тюрьмы. Три женщины сейчас находятся под арестом.

Расследование началось еще осенью прошлого года по анонимному заявлению. Полиции удалось выяснить, что 4 женщины в возрасте от 19 до 66 лет снимают квартиру в Праге 3, в которой они организовали бордель. По подсчетам криминалистов, главный организатор «заведения» могла заработать с середины 2014 года не менее 8 млн крон.

Источник: tyden.cz