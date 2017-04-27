Чехи рассказали, какие национальности им симпатичны меньше всего

Русские и украинцы вошли в четверку национальностей, по отношению к которым у чехов антипатия преобладает над симпатией.

Согласно последнему исследованию Центра изучения общественного мнения (CVVM), среди представителей разных национальностей чехам по-прежнему больше всего симпатичны поляки и словаки. Меньше всего симпатии чехи испытывают к цыганам и арабам. В целом отношение чехов к другим национальностям никак не изменилось, за исключением арабов.

К словакам хорошо относится 4/5 общего количества опрошенных, негативно – только 3%. 48% населения выражают симпатию полякам, и 15% – наоборот. По отношению к остальным 6 национальностям симпатия превосходит антипатию. Греков позитивно воспринимают 37% чехов, немцев – 34%, вьетнамцев – 32%, евреев – 28%, венгров – 29%, болгар – 26%.

К другим 4 национальностям чехи относятся преимущественно негативно, нежели позитивно, если не учитывать, что большинство дало нейтральный ответ. Речь идет об отношении к русским, сербам, украинцам и китайцам.

Больше всего чехам не нравятся румыны, албанцы, арабы и цыгане. В отношении к этим национальностям в Чехии испытывают в основном антипатию. Албанцев недолюбливает 54% населения ЧР, арабов – 3/4 опрошенных, цыган – 76%.

По информации Центра, на отношение чехов к представителям упомянутых национальностей влияют следующие негативные факторы: протест против миграции и трудоустройства иностранцев, нелегальное пребывание в Чехии и совершение преступлений цыганами, украинцами, арабами, албанцами, румынами, русскими и болгарами.

К словакам, полякам, немцам и венграм чехи относятся преимущественно хорошо под влиянием общего центрально-европейского пространства, традиций соседства и общности истории.

Чехов также спросили, как они относятся сами к себе. 82% опрошенных ответили, что с симпатией, еще 15% – нейтрально. Опрос общественного мнения проходил в период с 6 по 19 марта среди 1045 человек в возрасте от 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz