Посол России в Чехии выступил с торжественной речью на День Победы

В Посольстве России в Праге в честь Дня Победы прошел прием, на котором присутствовали высокопоставленные лица. Посол России А.В. Змеевский выступил перед гостями с торжественной речью и назвал праздник священным и объединяющим многие народы: особенно, когда некоторые государства фальсифицируют историю.

Фото: https://www.facebook.com/AmbRusCZ/

9 мая в Посольстве РФ собрались Председатель Сената Парламента ЧР, заместители министров Правительства ЧР, сотрудники Канцелярии Президента Чехии, члены Парламента, чешских министерств и ведомств, российские и чешские ветераны, главы и представители дипломатических миссий, общественных объединений, деловых кругов, организаций и соотечественников, журналисты.

Поздравляя гостей, Посол России А.В. Змеевский отметил, что День Победы остается священной, памятной и объединяющей многие народы датой, особенно в условиях, когда некоторые страны на государственном уровне занимаются фальсификацией истории. Было подчеркнуто значение создания антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Отдельно была упомянута роль1-го Чехословацкого армейского корпуса, который совместно с Красной Армией прошел героический путь от Бузулука до Праги.

Посол выразил слова благодарности руководству Чешской Республики, региональным и местным властям, народу Чехии за бережно хранимую память о погибших в боях на чехословацкой земле красноармейцах, внимание к их захоронениям, за сотрудничество в военно-мемориальной работе.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Чешской Республике А. В. Змеевского на прииме по случаю Дня Победы, 9 мая 2017 года

Уважаемый господин Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики,

Ваши Превосходительства,

Дорогие ветераны,

Уважаемые дамы и господа,

Друзья,

72-я годовщина Победы в непримиримом противостоянии с гитлеровским нацизмом является для народов России и бывших советских республик, наших союзников, всех тех, кто проливал кровь в борьбе за свободу, священной памятной датой. Прошли многие годы, но День Победы был и остается великим, объединяющим всех нас праздником. Последний оплот гитлеровских войск находился здесь, в сердце Чехии, и именно поэтому освобождение Праги навсегда золотыми буквами вписано в историю. Благодаря стремительному натиску Красной армии и ее союзников удалось избежать огромных жертв и разрушений, которые постигли крупнейшие культурно-исторические центры Европы, сохранить красавицу злату Прагу.

В этот день мы скорбим о десятках миллионов жертв войны и нацизма.

Память о них – императив, тем более, когда в некоторых странах на государственном уровне история бесцеремонно выворачивается наизнанку, ее подлаживают на потребу дня в узких политических целях, палачи провозглашаются героями, а освободители – оккупантами.

Предшествующие поколения, создав антигитлеровскую коалицию в ходе Второй мировой войны, преподнесли воистину исторический урок. В борьбе с нависшей над человечеством смертельной угрозой государства с различными идеологиями и политическими системами объединились, сумев возвыситься над разногласиями, отказаться от второстепенного ради главного – сокрушения общего врага и достижения одной Победы для всех.

Этот уникальный исторический опыт крайне востребован для создания широкой коалиции по борьбе с нынешним общим врагом – терроризмом. Выдвинутая Президентом Российской Федерации В.В.Путиным инициатива на этот счёт имеет повышенную актуальность. Выступая сегодня на военном параде на Красной площади, Президент России подчеркнул, что

«…для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека».

В России из поколения в поколение хранят память о суровых испытаниях тех лет. В нашей стране никогда не забудут чехословацких друзей, которые были с нами в тяжелейшие моменты войны. Советский Союз принял на себя основной удар бесчеловечной и хорошо отлаженной нацистской военной машины, став главной целью Третьего Рейха, располагающего ресурсами практически всей континентальной Европы. Именно поэтому для нас особенно важно,что уже 18 июля 1941 года с чехословацким Правительством в эмиграции было заключено соглашение о взаимных действиях в войне против нацистской агрессии. С особой теплотой мы вспоминаем о сформированном воинском корпусе чешских и словацких патриотов, которые совместно с Красной Армией прошли героический путь от Бузулука до Праги. Наши дедыи отцы вместе воевали, вместе освобождали Чехословакию и победоносно завершили войну.

Победа заложила основу наших отношений, успешного двустороннего сотрудничества на многие десятилетия вперёд. Мы прошли через разные исторические периоды, но крепкий фундамент российско-чешских отношений, основанный на культурной и языковой близости, на богатых традициях взаимовыгодного партнёрства, всегда помогал нам их успешно преодолевать. В текущем году мы наблюдаем позитивные тенденции развития российско-чешских отношений в торгово-экономической, инвестиционной, туристической, гуманитарной и других сферах. Совместными усилиями мы преодолеем полосу спада и выйдем на этап поступательного развития.

В этот праздничный день хотел бы выразить благодарность руководству Чешской Республики, региональным и местным властям, народу Чехии за бережно хранимую память о погибших в боях на чехословацкой земле красноармейцах, внимание к их захоронениям, за сотрудничество в военно-мемориальной работе.

Желаю присутствующим российским и чешским ветеранам, всем вам здоровья, бодрости духа, оптимизма и счастья.

Вечная память героям, сражавшимся и павшим за освобождение Чехословакии!

С Днем Победы, дорогие друзья!