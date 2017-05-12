Видео: На Смиховской набережной в Праге возвели колесо обозрения

Аттракцион собрали специально к кулинарному мероприятию River Food festival.

На Смиховской набережной, недалеко от железнодорожного моста, в пятницу, 12 мая, начало работать колесо обозрения. Оно станет частью развлекательной программы River Food festival на Горжейши набережной. Посетители мероприятия смогут протестировать идею строительства такого аттракциона в этом месте, если бы план администрации Праги 5 осуществился.

Нынешнее колесо обозрения, возведенное для фестиваля, достигает в высоту 18 м. В планах Праги построить аттракцион намного выше – до 60 м. Покататься хотя бы на маленьком колесе обозрения посетители фестиваля смогут за 30 крон. Аттракцион будет работать три дня – с пятницы по воскресенье.

К понедельнику колесо обозрения исчезнет с набережной. В будущем аттракцион, возможно, снова появится на этом месте. Компания Timsbury Capital и администрация Праги 5 уже подписали договор аренды участка. Строить колесо обозрения пока не позволяет решение чиновников по охране достопримечательностей, которые выступают против гигантского аттракциона. Мэр Адриана Крначова также считает колесо обозрения на Смиховской набережной лишним.

Источник: idnes.cz