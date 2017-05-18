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Девушку в Чехии похитили с остановки, чтобы сделать из нее секс-рабыню

Девушку в Чехии похитили с остановки, чтобы сделать из нее секс-рабыню

artyommm 170 0
Краевой суд Брно ведет слушание по делу похищения девушки, которая подверглась изнасилованию. Трое преступников намеревались держать ее длительное время в рабстве.
Девушку в Чехии похитили с остановки, чтобы сделать из нее секс-рабыню

Краевой суд в Брно в четверг, 18 мая, продолжает разбирательство в отношении троих мужчин, которые похитили и изнасиловали девушку. Обвиняемые отказались давать показания, им грозит до 12 лет тюрьмы. Слушание будет продолжаться в течение всего дня.

Перед судом предстали 54-летний Йозеф Дубски, его 24-летний сын Йозеф и 53-летний брат Карел. Они обвиняются в похищении 18-летней девушки в августе прошлого года. Они схватили ее на автобусной остановке в одном из поселков в районе Тршебича и заперли в трейлере, прицепленном к машине. 

Преступники планировали держать ее длительное время в доме Йозефа и насиловать. В тот же день после полудня они отвезли ее в один из кемпингов в районе Годонина, где жертва была изнасилована. На следующее утро девушке удалось сбежать через окно, воспользовавшись моментом. Сотрудница кемпинга затем позвонила в полицию. 

Государственный прокурор Йиржи Морава сообщил, что речь идет о серьезном и нестандартном преступлении. Обвинение утверждает, что преступники действовали как организованная группа. Экспертиза психического здоровья обвиняемых показала, что никто из них не страдает расстройствами. 

В суде дала показания мать потерпевшей. Ее дочь в тот день ждала на остановке своего парня, но случилось несчастье. Когда парень пришел, на остановке остались только тапочки и разбитые наушники девушки. Пострадавшая после случившегося, по словам матери, сильно изменилась в поведении: она боится долгое время находиться одна. В момент похищения девушка была на третьей неделе беременности.

Источник: lidovky.cz

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Темы
рабство преступность Чехия
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