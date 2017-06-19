В Чехии созрела черешня: Где собрать ягоды бесплатно

Садоводы говорят, что третья неделя июня считается наиболее подходящей для сбора черешни. В этом году ягод будет мало – из-за весенних морозов.

Любители черешни знают, что именно сейчас начинается сезон этих ягод. В этом году из-за весенних морозов урожай черешни сильно пострадал. Некоторые садоводы говорят, что по сравнению с прошлым годом черешни будет меньше на 70%, поэтому ягода будет стоить дороже, чем обычно. Чтобы сэкономить, можно поехать на самосбор.

Садовод Ян Матоушек, который предлагает самосбор черешни в своем саду, поясняет: «Самосбор основывается на порядочности клиентов. Они сообщают по СМС, что приедут в сад собирать черешню, а потом переводят деньги за нее на банковский счет».

Раньше, чтобы собрать сладкую ягоду, можно было просто выйти на аллеи за деревнями. За черешню не нужно было платить. Теперь ее покупают в магазинах – и за немалые деньги. Самосбор позволяет сэкономить: 1 кг черешни в таком случае выходит на 30 крон. В супермаркетах ягода стоит дороже.

«Выкупные цены варьируются от 50 до 70 крон за кг черешни, в прошлом году было почти так же, правда, на 10 крон меньше», – говорит садовод, выращивающий черешни, Петр Кареш.

Где собрать черешню бесплатно

Собрать черешню в Чехии можно бесплатно. На сайт Na ovoce люди сами добавляют информацию о местах, куда можно отправиться на самобор и ничего не платить. По всей республике таких мест насчитывается около сотни.

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Если вы хотите быть уверены, что черешни, которые вы собираете, качественные, и вы никого не обкрадываете в частных садах, то лучше поехать на официальный самосбор. Узнать контакты владельцев можно по объявлениям.

Черешня созревает приблизительно в конце мая или начале июня, но идеальное время для сбора урожая, по мнению фермеров, – третья неделя июня. В этот период ягода самая здоровая, и в ней содержится больше йода. В умеренном количестве такую черешню могут употреблять и диабетики.

Люди часто задаются вопросом: можно ли пить после того, как съел черешню. Считается, что фрукты с косточками расположены к быстрому брожению при контакте с водой, поэтому с питьем лучше подождать.

Кстати, весной мы писали, что чешскую черешню признали самой лучшей в мире.

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Источник: nova.cz