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Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях

Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях

Vladislava M 397 0
Зоопарк Dvůr Králové с сегодняшнего дня предлагает посетителям бесплатно арендовать электромобиль и поехать на нем в сафари на 50 минут. Тем, кто приедет на собственном электромобиле, делают 50% скидку на сафари.
Фото: Jakub Labský/ZOO Dvůr Králové
Чешский зоопарк первым в Европе предложил сафари на электромобилях

Краловоградецкий зоопарк предложил посетителям отправиться в сафари на  электромобиле: собственном или входящем в парк зоопарка. Это новшество должно поспособствовать популяризации экологического транспорта в Чехии. Информацию подтвердил директор ZOO Dvůr Králové nad Labem Ярослав Гиянек.

Зоопарк представил новый проект под названием E-safari в поддержку электромобилей. Для посетителей зоопарка и гостей Safari Park Resort с 18 июля 2017 года и каждый последующий день главного сезона можно взять на прокат электромобиль и отправиться на нем в сафари с 9 до 18 часов. Пункт проката открыт на ресепшн Safari Kemp. На экскурсию дают 50 минут. Прокат автомобиля для посетителей бесплатный: нужно купить только билет на сафари. Для тех, кто приедет на собственном электромобиле, сделают 50% скидку на билет.

Зоопарк ZOO Dvůr Králové участвует во многих проектах по защите природы и животных в разных странах. На этот раз его кампания ориентируется на популяризацию электромобилей в Чехии.

«Мы запустили проект E-Safari в первую очередь для того, чтобы посетители могли попробовать езду на электромобиле. Такие машины гораздо меньше загрязняют окружающую среду, чем классические автомобили. Мы специально сделали более выгодные цены на сафари для владельцев электромобилей, чтобы привлечь внимание людей к экологическому транспорту», – заявил директор зоопарка Пржемысл Рабас.

В будущем Краловоградецкий зоопарк планирует поставить на парковке и зарядную станцию для электромобилей.

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Темы
зоопарк Градец Кралове электромобили животные Чехия
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