«Мы как животные в зоопарке»: В аэропорту Праги установили будку для курильщиков

Курящие пассажиры могут теперь курить в стеклянной будке, установленной в Терминале 2. Просторная комната для курения там появится только в следующем году.

Запрет на курение в общественных местах в Чехии распространяется и на аэропорт Вацлава Гавела в Праге. Курильщики нервничали, что не могли покурить, поэтому аэропорт решил установить для них стеклянную будку. Люди теснятся в ней, но говорят, что это лучше, чем ничего. Зал для курящих появится только в следующем году.

Пользоваться стеклянной будкой могут пассажиры внутренних рейсов в рамках шенгенской зоны. Одновременно находиться в такой будке могут пять человек, но комфортно будет, только если курильщиков будет не больше двух.

Будка для курения находится на первом этаже Терминала 2. Многие пассажиры спрашивали, будет ли для них создана специальная зона для курения, как в Терминале 1, где отдельное помещение для курения появилось несколько лет назад. Руководству аэропорта пришлось пойти на встречу и хоть как-то решить проблему с запретом. Ежедневно через Терминал 2 проходит около 7 200 курильщиков (каждый пятый турист – курит).

В пресс-отделе аэропорта сообщили, что в первом квартале 2017 года будут оборудованы две комнаты для курения: одна – для сотрудников, другая – для пассажиров. Находиться они будут возле инфоцентра. На это будет выделено 2 млн крон. В большой комнате для курения сможет одновременно находиться до 30 пассажиров.

Letiště Václava Havla postavilo kuřárnu. Komu je méně než 18 nesmí do ní vstoupit. https://t.co/QllXsb2HUK — Aktuálně.cz (@Aktualnecz) 21 июля 2017 г.

Источник: aktualne.cz