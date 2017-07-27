В Праге могут принять новый запрет на продажу алкоголя

Жители центра Праги постоянно жалуются на нарушение ночного спокойствия из-за людей, которые распивают алкоголь в общественных местах.

Ночью в центре Праги несложно купить бутылочку вина или что-то покрепче. После каникул пражская мэрия будет рассматривать возможность запрета на продажу алкоголя в ночное время. Сотрудник магистрата Ян Волф считает, что дешевый и доступный алкоголь способствует нарушению ночного порядка, в основном в центре Праги.

Мэр Праги Адриана Крначова не согласна с таким предложением, но другие сотрудники магистрата допускают возможность, что запрет все-таки могут принять.

«Речь идет о новом ограничении, которых у нас уже достаточно. Какое-либо ограничение нужно принимать на основании обработанных данных, которых в случае данного предложения не существует. Я не думаю, что это шаг в правильном направлении», – заявила мэр.

На распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение ночного порядка постоянно жалуются жители центра Праги. Совет Праги 1 в прошлом году одобрил постановление, согласно которому продовольственные магазины, сдаваемые в аренду городом, не должны продавать алкоголь с 22:00 до 6:00.

Источник: aktualne.cz