Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам

Журналисты изготовили докторские печати, купили бланки и сами выписали себе рецепты. Никто не получил отказ в аптеке на покупку лекарств.

Чтобы купить лекарство по фальшивому рецепту в Чехии, достаточно обычной печати врача, купленного в интернете бланка и отметки, что у вас нет медицинской страховки. Все десять аптек, в которые обращались редакторы чешского издания MF DNES в рамках специального теста, выдали медикаменты по поддельным рецептам. Продали даже психофармакологические средства и вещества, из которых изготавливают наркотики. Аптеки не проверяют, что врач, выписавший рецепт, на самом деле не существует.

Компания, которая занимается изготовлением печатей, не контролирует, кто к ней действительно обратился: врач или нет. Бланки рецептов можно за несколько минут заказать в интернете. Остается только их заполнить и написать, что за лекарство платит пациент. Аптека даже не узнает, что имя доктора вымышленное. Сильные гипногенные препараты, вызывающие привыкание, удалось получить по фальшивым рецептам во всех десяти аптеках – с южной по северную часть Чехии.

По словам сотрудника фирмы Grapp, изготовление и продажа печатей легальны. Наказуемо только использование фальшивой печати. Точно также защищается и компания, которая продает бланки рецептов.

Для аптек важно только то, кто будет платить за лекарства. Если будет указано, что оплачивает страховая компания, то фармацевт должен будет записать идентификационный номер («родне число») пациента, указанный в рецепте, и проверить, действительно ли он застрахован, в системе. Затем проверяется идентификационный номер доктора. Если указать, что за лекарство платит пациент, то, как показал опыт, никто ничего не будет проверять.

Источник: idnes.cz